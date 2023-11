Chiny: Ogniska zapalenia płuc wśród dzieci. WHO domaga się informacji

WHO apeluje do mieszkańców Chin, by podjęli kroki zmniejszające ryzyko zakażenia się chorobami układu oddechowego

W środę WHO poinformowało, że w północnych Chinach wykrywane są w ostatnim czasie ogniska przypadków zapalenia płuc u dzieci, którego przyczyny nie są zdiagnozowane. Organizacja podkreśla, że nie jest jasne, czy przypadki te mają związek z ogólnym wzrostem liczby zachorowań na choroby układu oddechowego, który zasygnalizowały chińskie władze, czy też powód tych zachorowań jest inny.



W związku z tym WHO zwróciło się do Chin z prośbą o dodatkowe epidemiologiczne i kliniczne informacje, a także wyniki badań laboratoryjnych dzieci, u których wykryto zapalenie płuc.



WHO poprosiło też Chiny o przekazanie informacji o cyrkulacji w chińskim społeczeństwie znanych patogenów i obecnym obciążeniu systemu ochrony zdrowia w związku z wzrostem liczby zachorowań.



WHO do Chińczyków: Dystans, mycie rąk, maseczki

Od połowy października - jak wynika z informacji przekazywanych przez WHO - w północnych Chinach wykrywany jest wzrost liczby zachorowań podobnych do grypy, w porównaniu z analogicznym okresem w trzech ostatnich latach.



WHO apeluje jednocześnie do mieszkańców Chin, by podjęli kroki zmniejszające ryzyko zakażenia się chorobami układu oddechowego - zachowywali dystans społeczny w stosunku do osób, które są chore, zostawali w domu po wykryciu u siebie objawów choroby, testowali się i korzystali z opieki lekarskiej, gdy jest to potrzebne, nosili maski w razie potrzeby, dbali o dobrą wentylację pomieszczeń i regularnie myli ręce.