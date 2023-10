- Dopuszcza się możliwość popełnienia przestępstwa na niekorzyść osób przystępujących do rekrutacji, jak i osób, które podjęły studia na ww. kierunku, albowiem - zgodnie z wiedzą Lekarskiego Samorządu Zawodowego - uczelnia taka nie spełnia standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu lekarza, a tym samym będzie to rodzić przeszkodę do uzyskania prawa wykonania zawodu – wskazała NIL w piśmie do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Kierunek bez akredytacji

NIL przytacza w zawiadomieniu do prokuratury art. 160 kodeksu karnego: „§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" oraz art. 286 § 1 k.k.: "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8."

Uniwersytet Kaliski otrzymał zgodę Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie kierunku lekarskiego w grudniu 2022 r., mimo iż zaledwie dwa miesiące wcześniej Polska Komisja Akredytacyjna wydała negatywną opinię dotyczącą spełniania przez uczelnię wymagań dla prowadzenia kierunku lekarskiego. Zdaniem Komisji Uniwersytet Kaliski nie spełnia wszystkich warunków wymaganych dla uniwersytetu.