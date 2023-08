Badacze odkryli, że osoby, które nigdy nie dodają soli do posiłków, są mniej narażone na migotanie przedsionków, niż osoby, które zawsze solą swoje jedzenie.

Nawet osoby, które wybierały odpowiedź "zazwyczaj" przy pytaniu o solenie posiłków były o 12 proc. mniej narażone na migotanie przedsionków niż te, które solą posiłki zawsze

W ostatniej dekadzie liczba osób, u których zdiagnozowano migotanie przedsionków, wzrosła o 50 proc., do 1,5 miliona.



Migotanie przedsionków to choroba charakteryzująca się nierównym tempem bicia serca, często tętno jest w przypadku tej choroby bardzo wysokie, co prowadzi do zawrotów głowy, duszności i zmęczenia. Osoby cierpiące na migotanie przedsionków są pięć razy bardziej narażone na udary.



Główny autor badania, dr Yoon Jung Park podkreśla, że badanie wykazało, iż niewielka ilość dodawania soli do jedzenia wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia migotania przedsionków.

Im mniej soli tym lepiej dla naszego serca

W badaniu UK Biobank zebrano dane od ponad 500 tys. osób w wieku pomiędzy 40 a 70 lat z Wielkiej Brytanii. Dane zbierano w latach 2006-2010.