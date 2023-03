Po dotarciu do Baty, miasta zamieszkiwanego przez ok. 300 tys. osób (1/5 mieszkańców Gwinei Równikowej) ognisko zakażeń wirusem Marburg - której już teraz jest czwartym największym takim ogniskiem w historii - może się jeszcze bardziej rozszerzyć, ze względu na dużą gęstość zaludnienia tego położonego na wybrzeżu portu.

Ambasada USA w Gwinei Równikowej podała, że w mieście Bata wykryto cztery zakażenia wirusem Marburg. Ministerstwo Zdrowia Gwinei Równikowej informuje o "kilku przypadkach" zakażenia w miescie.



Władze USA odradzają obywatelom amerykańskim podróże do Gwinei Równikowej.



Marburg, wirus wykryty po raz pierwszy w Niemczech i Serbii w 1967 roku (źródłem zakażeń okazały się małpy sprowadzone z Ugandy), ma podobną morfologię jak wirus Ebola i należy, wraz z nim, do rodziny filowirusów. Podobnie jak wirus Ebola wywołuje gorączkę krwotoczną. Wirus przenosi się między ludźmi drogą kropelkową. Śmiertelność choroby marburskiej jest jednak niższa niż ta wywołana zakażeniem wirusem Ebola.

Pierwsze doniesienia o pojawieniu się ogniska zakażeń wirusem Marburg w Gwinei Równikowej pojawiły się w lutym. W ubiegłym tygodniu władze przyznały, że ognisko jest większe niż początkowo sądzono.



Badania laboratoryjne potwierdziły dziewięć zakażeń (siedmioro z tych zakażonych zmarło, dwie osoby przechodzą leczenie). Zakażenie wirusem Marburg podejrzewa się jeszcze u 20 innych osób (wszystkie zmarły).

50 proc. Średnio tylu zakażonych wirusem Marburg umiera

Przypadki wykryto jak dotąd w trzech prowincjach, w promieniu ok. 145 km.



Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że ignorowanie przez mieszkańców zasad kwarantanny doprowadziło do tego, że wirus dotarł do miasta Bata.



Obecnie nie istnieje żadna szczepionka ani terapia, której skuteczność w przypadku zakażenia wirusem Marburg zostałaby potwierdzona.



Pojawienie się wirusa w porcie Bata doprowadziło do postawienia w stan podwyższonej gotowości służb sanitarnych z Gabonu i Kamerunu. W Kamerunie wykryto 15 przypadków, w których mogło dojść do zakażenia wirusem Marburg między 6 a 19 marca, ale żadnego z nich nie potwierdzono.



Objawy zakażenia wirusem Marburga to wysoka gorączka, silne bóle głowy i złe samopoczucie. U wielu pacjentów, 5 do 7 dni po zakażeniu, dochodzi do krwawienia - w tym m.in. z nosa i dziąseł.



Szybka pomoc medyczna udzielona choremu zwiększa jego szansę na przeżycie. Wirus zabija ok. 50 proc. zakażonych - w dotychczas wykrytych ogniskach umierało od 24 proc. do nawet 88 proc. zakażonych.