Liczba ofiar koronawirusa w Polsce przekroczyła już 100 tys. – wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia. – Dzisiaj jest kolejny smutny dzień – komentował we wtorek w TVN 24 minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Wspaniale. Moje »gratulacje« dla rządu i narodu polskiego. A czy ktoś z ekipy rządzącej zadał sobie pytanie, czym jest to spowodowane? Najpewniej nie, bowiem możliwe odpowiedzi byłyby bardzo niezręczne...” – napisał w mediach społecznościowych wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.

Eksperci podkreślają wagę szczepień, bo czai się nowy wariant

Również dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, zwraca uwagę na to, jak bardzo złe są te wyniki. – Mamy obecnie pod tym względem 18. miejsce na świecie. W grudniu Polska znalazła się na niechlubnej trzeciej pozycji zaraz po Stanach Zjednoczonych i Rosji – mówi lekarz.

Eksperci podkreślają, że zgonów mogłoby być mniej. – Można było tego dokonać za pomocą dwóch ruchów. Pierwszy to doprowadzenie do przerwania dróg zakażenia poprzez masowe stosowanie maseczek, dezynfekcje i zachowywanie dystansu, co sprowadza się również do nieuczestniczenia (nieorganizowania) w imprezach masowych, np. weselach czy koncertach, a także unikanie dużych skupisk ludzi, np. galerii handlowych czy klubów tanecznych – mówi prof. Marcin Czech, specjalista epidemiologii, były wiceminister zdrowia. – Drugi to przeprowadzenie szczepień ochronnych na szerszą skalę.

To też efekt wieloletniej zapaści w służbie zdrowia. – Od lat była ona niedofinansowana i takie są teraz skutki. Wychodzi także brak kadr, z którym borykamy się od dawna – mówi Sutkowski. – Nie pomaga też brak edukacji zdrowotnej w szkołach. Jest coraz więcej osób wierzących w gusła, zabobony i buraczaną medycynę – dodaje.

W siłę urosły także ruchy antyszczepionkowe. Ich sceptycyzm wobec szczepień i pandemii powoduje, że trudno jest wprowadzić reguły zakładające stosowanie certyfikatów covidowych czy nakaz szczepień. – Nie ma na stole propozycji obowiązkowych szczepień dla wszystkich Polaków – mówi premier Mateusz Morawiecki, przyznając jednocześnie, że jest propozycja ustawy, która w szerszy sposób pozwala stosować certyfikaty covidowe. Ale nie wiadomo, czy do ich poparcia znajdzie się większość parlamentarna. Podobnie jak do tzw. ustawy Hoca, która zakłada weryfikację testów przez pracodawców.

– Jeśli jesteście przekonani, że powszechne, obowiązkowe szczepienia ratowałyby zdrowie i życie Polaków, podejmijcie taką decyzję. Nikt z opozycji nie będzie protestował – apeluje szef PO Donald Tusk.

Eksperci podkreślają wagę szczepień, bo czai się nowy wariant. – Omikron jest bardzo zakaźny. Liczba zakażeń podwaja się co 1–3 dni. Można powiedzieć obrazowo, że jeśli w szkole będzie dziesięcioro dzieci zakażonych, to rozniesie się on bardzo szybko nawet na całą szkołę. Przy takiej skali zakażeń nie da się już kontrolować epidemii, również z tego powodu nadchodząca fala będzie wysoka – wyjaśnia prof. Czech.

Obecnie ogromne wzrosty, o 159 proc., widoczne są w powiecie tatrzańskim – to efekt ostatniego najazdu turystów na miasto. – To było do przewidzenia i chyba nikogo to nie dziwi. To na pewno był „sylwester marzeń” dla koronawirusa we wszystkich jego wariantach – podsumowuje prof. Czech.