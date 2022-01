Krup zwykle nie jest szkodliwy, ale objaw ten może bardzo zaniepokoić rodziców. Kaszel dziecka przypomina bowiem wówczas szczekanie psa lub foki.

Reklama

Eksperci uważają, że dzieje się tak, ponieważ Omikron zdaje się atakować górne drogi oddechowe, a płuca zakażonych są mniej obciążone. Dowodzą tego pierwsze wyniki badań a także eksperymenty na zwierzętach.

Czytaj więcej Zdrowie Znany niemiecki wirusolog za skróceniem kwarantanny do pięciu dni Berliński wirusolog Christian Drosten wyraził optymizm co do zakończenia pandemii. Ale ostrzegł, że Covid-19 staje się coraz bardziej niebezpieczny dla niezaszczepionych.

- Drogi oddechowe małych dzieci są tak wąskie, że potrzebny jest znacznie mniejszy stan zapalny, aby je zatkać – wyjaśniał w rozmowie z NBC News dr C Buddy Creech, amerykański ekspert ds. chorób zakaźnych u dzieci z Vanderbilt University School of Medicine w Nashville w stanie Tennessee.

Dr Creech powiedział, że on i jego koledzy zauważyli objawy „podobne do krupu” u małych dzieci z Covid-19.

Reklama

Do krupu wirusowego (inaczej podgłośniowego zapalenia krtani), który najczęściej występuje u dzieci w wieku do sześciu lat, może doprowadzić zakażenie także innymi wirusami - np. RSV, grypą czy paragrypą. Zakażenie powoduje powstanie stanu zapalnego okolicy podgłośniowej krtani, co prowadzi do zwężenia jej światła i utrudnionego przepływu powietrza. W efekcie dzieci zaczynają szybciej i głębiej oddychać. Ze szczekającym kaszlem pojawia się także świst krtaniowy (stridor).

Objawy zakażenia Omikronem u dzieci nieco różnią się od „tradycyjnych”, związanych z poprzednimi wariantami koronawirusa. Zwykle początkowo są łagodne i podobne do zwykłego przeziębienia, Specjaliści wśród objawów, na które należy zwrócić uwagę, wymieniają zmęczenie, ból głowy, utratę apetytu i wysypkę. Inne objawy, związane z każdym szczepem koronawirusa, to wysoka temperatura, uciążliwy kaszel, katar, biegunka, wymioty, bóle brzucha i gardła oraz bóle kostno-stawowe i mięśniowe.