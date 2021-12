W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla Deutsche Welle południowoafrykański wirusolog ostrzegał przed wysoce zaraźliwym charakterem wariantu Omikron. - Dzięki temu szczepowi uniknięcie infekcji będzie prawie niemożliwe – powiedział.

Wirusolog stwierdził, że jest „ostrożnie optymistyczny” co do gwałtownego spadku liczby zakażeń, notowanej obecnie obserwowanych w Republice Południowej Afryki - jednym z pierwszych krajów, dotkniętych przez nowy wariant. - Być może Omikron jest nieco mniej zjadliwy niż poprzednie szczepy. Ale wciąż widzimy umierających z tego powodu pacjentów - ostrzegł.

Omikron został wykryty w listopadzie i od tego czasu doprowadził do rekordowej liczby infekcji w kilku krajach europejskich, w tym we Francji, gdzie dobowa liczba nowych zakażeń przekroczyła 200 tys. Chociaż pierwsze badania sugerują, że wariant ten może prowadzić do łagodniejszego przechodzenia Covid-19, niż poprzednie szczepy, to naukowcy ostrzegają, że wzrost liczby przypadków może doprowadzić do katastrofy w służbie zdrowia. - To nie jest jeszcze kwestia zwykłego wirusa przeziębienia, choć może zmierzać w tym kierunku i to byłaby dobra wiadomość – wyjaśnił Preiser. - Ale zła wiadomość jest taka, że ​​w przypadku tego wariantu ucieczka przed infekcją będzie prawie niemożliwa – zaznaczył.

- Widzieliśmy, jak szybko (Omikron) się rozprzestrzenia i jak szybko rośnie liczba zakażeń – powiedział wirusolog, ostrzegając, że wielu pacjentów jest bezobjawowych i nadal mogą zakażać innych. - Oceniam, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy większość populacji się nim zakazi - dodał.

Preiser zauważył, że gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem w kilku krajach europejskich, a także w USA, zaobserwowano już wcześniej w RPA. Ale wzrostowi liczby przypadków nie towarzyszył równoważny wzrost liczby hospitalizacji. Naukowiec zwrócił jednak uwagę, że „większość mieszkańców RPA miała wirusa w pewnym momencie w ciągu ostatnich dwóch lat i może już mieć przeciwciała”.