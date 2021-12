Wyniki badania, opublikowanego w czasopiśmie medycznym „Science Translational Medicine” wskazują, że jeśli jest się w ciąży z dzieckiem płci męskiej, to układ odpornościowy matki wytwarza mniej przeciwciał do zwalczania infekcji, niż gdy urodzić ma się dziewczynka.

Reklama

Praktycznie od początku pandemii wiadomo, że kobiety w ciąży zostały dotknięte przez koronawirusa bardziej niż wiele innych grup populacji - chorują na Covid-19 częściej i poważniej. Dlatego w kwietniu 2020 r. naukowcy z Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School rozpoczęli badania poprzez biobankowanie i analizę próbek krwi matki, krwi pępowinowej i krwi z łożyska od 68 ciężarnych kobiet. 38 z nich zachorowało na Covid-19 w trzecim trymestrze ciąży. Badanie rozpoczęło się jeszcze przed powstaniem szczepionek na koronawirusa, więc żadna z matek nie była zaszczepiona.

Naukowcy odkryli, że w porównaniu z wynikami kobiet z grupy kontrolnej (które nie zachorowały na Covid), w łożysku matek chłopców odkryto większą ilość białek prozapalnych (cytokin), które aktywowane są we wczesnej fazie zakażenia, niż i kobiet oczekujących na urodzenie dziewczynek. Oznacza to, że płody męskie aktywują silniejszą reakcję immunologiczną. Naukowcy nie są pewni, dlaczego tak się dzieje, ale podejrzewają, że ta zwiększona aktywacja immunologiczna może pomóc dzieciom płci męskiej w obronie przed Covidem.

Czytaj więcej Społeczeństwo WHO zapewniła, że Mikołaj jest odporny na koronawirusa. Ale należy zachować dystans Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zapewniła dzieci, że Mikołaj będzie bez przeszkód dostarczał prezenty w święta Bożego Narodzenia, ponieważ jest odporny na koronawirusa. W świątecznym nagraniu na Twitterze przekonywała o tym Maria van Kerkhove, główna ekspertka WHO ds. epidemii.

Badacze odkryli również, że dzieci płci męskiej wydają się również wpływać na odpowiedź immunologiczną swojej matki. Organizmy matek zakażonych koronawirusem wytwarzały mniej przeciwciał w odpowiedzi na SARS-CoV-2, jeśli ich dziecko było chłopcem. Przekazały też znacznie mniej tych ochronnych przeciwciał swojemu dziecku.



Reklama

Żadne z dzieci nie urodziło się z wirusem SARS-CoV-2.

- Uderzające jest to, że matki noszące dzieci płci męskiej mają znacznie niższy poziom przeciwciał przeciwko koronawirusowi - powiedział w rozmowie z portalem medycznym STAT Akiko Iwasaki, wirusolog i immunolog z Uniwersytetu Yale, który nie był zaangażowany w badanie. - Wiedzieliśmy, że infekcja matki może znacząco wpłynąć na płód, ale oznacza to, że między płodem a matką zachodzi wzajemne oddziaływanie. Co ciekawe, oznacza to, że płeć dziecka może decydować o tym, jak matka reaguje na infekcję wirusową - mówił.

Czytaj więcej Zdrowie Dr Dzieciątkowski: W kwietniu poproszono mnie o stworzenie kilku scenariuszy epidemiologicznych. Żaden się nie sprawdził W odróżnieniu od krajów Zachodu, Afryka ma młode społeczeństwa, a jak wiadomo, osoby młode z reguły nie chorują ciężko na Covid-19 - powiedział dr hab. Tomasz Dzieciątkowski z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odpowiadając na pytanie, dlaczego fala zakażeń wariantem Omikron koronawirusa oszczędziła Republikę Południowej Afryki.

wNaukowcy zastrzegają, że potrzebne są dalsze badania. Jednym z mankamentów uzyskanych przez Uniwersytet Harvarda wyników było to, że w badaniu uczestniczyły kobiety w trzecim trymestrze ciąży, więc nie wiadomo, czy zakażenie koronawirusem w pierwszym i drugim trymestrze zmienia funkcję odpornościową łożyska. I chociaż badania nie wykazały, że czas od zakażenia do porodu znacząco przyczynił się do zmniejszenia transferów przeciwciał u chłopców, nie można tego wykluczyć. Ważne jest też zastrzeżenie, że badanie dotyczyło stosunkowo niewielkiej liczby kobiet w ciąży.



Być może kolejnych odpowiedzi udzieli badanie prowadzone przez Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco, który gromadzi dane od ponad 1100 ciężarnych Amerykanek. Naukowcy chcą się dowiedzieć, jak leki stosowane w walce z Covid-19 wpływają na matkę i płód, jak infekcja wpływa na odporności matki oraz czy i jak należy stosować leki przeciwzakrzepowe u zakażonych koronawirusem kobiet w ciąży.