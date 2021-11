– Nie widzę powodu, dla którego dwie trzecie obywateli musiałyby stracić część wolności, w sytuacji gdy jedna trzecia się waha – w ten sposób kanclerz Austrii Alexander Schallenberg (ÖVP) zapowiedział wprowadzenie drastycznych ograniczeń dla niezaszczepionych obywateli.

Reklama

Od poniedziałku niezaszczepieni Austriacy nie powinni opuszczać miejsc zamieszkania bez ważnego powodu (np. wyjście do pracy, szkoły, sklepu spożywczego, lekarza czy udziału w obrzędach religijnych). Dotyczy to też wszystkich, którzy przyjęli tylko jedną dawkę, chyba że posiadają ważny test PCR. Nowe regulacje nie dotyczą dzieci.

Na razie mają obowiązywać do 24 listopada i dotyczą co najmniej 2 mln mieszkańców kraju. Kontrolą nowych obostrzeń zajmą się dodatkowe patrole policyjne. Regulacje te są bezprecedensowe w skali europejskiej, choć wiele rządów – jak ostatnio np. w Holandii – wprowadza dodatkowe środki ostrożności w postaci częściowego lockdownu. W Holandii doprowadziło to do ulicznych protestów i starć z policją.

Czytaj więcej Polityka Austria wprowadza lockdown dla niezaszczepionych na COVID-19 Od poniedziałku w Austrii osoby niezaszczepione przeciw COVID-19 będą mogły opuszczać swe domy tylko w wybranych przypadkach.

Część prawników uważa, że jest ono sprzeczne z konstytucją. – Konieczne są wszystkie formy sprzeciwu przeciwko koronafaszyzmowi koalicji rządowej – wezwał na Twitterze Herbert Kickl, szef prawicowo-populistycznej Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ). Ugrupowanie to sceptycznie odnosi się do szczepień, głosząc, że wszelkie próby przymusu naruszają konstytucyjne gwarancje wolności. Z drugiej strony kilkudziesięciu ekspertów zaapelowało kilka dni temu o wprowadzenie w całym kraju zasady 2G plus, co oznaczałoby zakaz wstępu np. do restauracji nawet zaszczepionym i ozdrowieńcom (2G) bez ważnego testu PCR.

Reklama

Nowe regulacje mają zapobiec zapaści służby zdrowia, w sytuacji gdy szpitale są już przepełnione. Mają też pomóc w opanowaniu epidemii oraz zachęcić do szczepień. Austria ma jeden z najniższych w zachodniej Europie wskaźników w pełni zaszczepionych, który wynosi 65 proc. To sporo poniżej 75 proc., co zdaniem ekspertów jest granicą, od której można mówić o odporności zbiorowej.

„Financial Times” zwraca uwagę, że kraje niemieckojęzyczne mają najniższe wskaźniki zaszczepienia wśród państw zachodniej Europy. Do 9 listopada tego roku ani jednej dawki nie przyjęło 24,8 proc. mieszkańców Austrii, 24,4 proc. Szwajcarii i 22,1 proc. Niemiec. Następna w kolejności była Szwecja (16,1 proc.), ale w Portugalii było to zaledwie 1,5 proc. Dotyczy to mieszkańców powyżej 12. roku życia.

Czytaj więcej Polityka Łotwa: Poseł bez certyfikatu covidowego nie będzie mógł głosować Na Łotwie posłowie bez certyfikatów covidowych nie będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu, także zdalnie. Przyjęte przepisy dotyczą też polityków na szczeblu samorządowym.

Tymczasem w Austrii zachorowań przybywa lawinowo. W sobotę zanotowano 13 152 nowych zachorowań, czyli niemal jedną trzecią więcej niż poprzedniego dnia. Biorąc pod uwagę różnicę liczby mieszkańców, to tak, jak gdyby w Polsce zachorowało jednego dnia ok. 52 tys. osób. Ale najbardziej niepokojący jest wskaźnik zachorowań w ostatnich siedmiu dniach na 100 tys. mieszkańców. Jego wartość wynosiła w sobotę 814,6, ale w Górnej Austrii sięgał 1266 – a w niektórych gminach tego landu prawie 2000. W sąsiedniej Bawarii wskaźnik wynosi 450. Austria została zakwalifikowana w Niemczech jak strefa największego zagrożenia, co oznacza, że podróżni z tego kraju zostają automatycznie objęci kwarantanną.

Jedną z przyczyn zdecydowanej walki w Austrii z covidem jest pragnienie uratowania sezonu narciarskiego. Poprzedni zakończył się prawdziwą tragedią w Ischgl w Tyrolu, jednej z najbardziej znanych w Europie stacji narciarskich. Mimo licznych ostrzeżeń o szerzącej się tam epidemii stację zamknięto w marcu ubiegłego roku, czekając do ostatniej chwili. Efektem są obecnie pozwy o odszkodowanie pod adresem austriackiego rządu. Na razie tylko cztery, mające charakter pilotażowy. Ale jak wynika z danych organizacji VSV, zajmującej się prawami konsumenta i występującej w imieniu poszkodowanych, zebrała ona zgłoszenia 6 tys. osób z 45 krajów, z których 80 proc. zarazić się miało w Ischgl. 32 osoby z tej grupy zmarły, w większości z Niemiec.

Udział turystyki w austriackim PKB przekracza 6 proc.