Aż o 110 proc., licząc tydzień do tygodnia, wzrosła dobowa liczba zakażeń. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5559 nowych przypadkach Covid-19. – To dla nas alert, czerwone światełko, które mówi, że sytuacja staje się bardzo poważna – mówił podczas konferencji prasowej w Legnicy minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ponad jedną trzecią zakażeń generują dwa województwa - lubelskie i podlaskie. – Tam sytuacja jest krytyczna – mówił Niedzielski. Na Lubelszczyźnie w środę było 1249 nowych zakażeń, na Podlasiu – 587. Liderem w liczbie nowych przypadków jest także Mazowsze z 1004 zakażeniami.

– Sytuacja na Lubelszczyźnie jest bardzo niebezpieczna. W regionie mamy tysiąc łóżek covidowych, z których zajętych jest 700. Wykorzystana jest też połowa respiratorów – mówi prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – To efekt niskiego poziomu wyszczepienia i tego, że trzecia fala pandemii obeszła się z nami łagodnie – dodaje i uprzedza, że przy takim przyroście zachorowań jak obecnie w regionie wkrótce zabraknie miejsc w szpitalach.

Problem jest tym poważniejszy, że pandemia w Polsce powoli wymyka się spod kontroli. Według prognoz resortu zdrowia dopiero pod koniec miesiąca średnia liczba zakażeń miała osiągnąć poziom 5 tys. – Wiele wskazuje na to, że będzie to szybciej – mówił Adam Niedzielski (obecnie średnia to 3 tys.). – To już ten czas, że trzeba podejmować coraz bardziej drastyczne kroki. Będziemy musieli je podjąć, jeśli trendy się utrzymają – tłumaczył.

Jednak jak dotąd żadne konkretne działania, nawet w gminach z najwyższą liczbą zakażeń, nie zostały podjęte. – Mamy już naturalną barierę, bo blisko 70 proc. osób posiada przeciwciała. Będziemy obserwowali, czy wzrost zakażeń jest zgodny z naszymi prognozami. Jeżeli prognozy będą się realizowały, to nie ma dyskusji o lockdownie – mówił minister. I zapowiedział, że policja częściej niż dotąd będzie karała za brak maseczek.

– Obostrzenia, przynajmniej w przypadku Lubelszczyzny, byłyby teraz jak najbardziej uzasadnione i miałyby działanie prewencyjne. Wydaje się jednak, że rząd woli gasić pożary, niż im zapobiegać – mówi prof. Szuster-Ciesielska.

Wciąż nie ma też decyzji dotyczącej szczepienia przypominającą dawką. Od września przysługuje ona osobom z obniżoną odpornością. W poniedziałek Rada Medyczna przy premierze rekomendowała podanie dawki uzupełniającej wszystkim osobom powyżej 18. roku życia pod warunkiem, że od szczepienia podstawowego minęło co najmniej pół roku. Temat – zgodnie z zapowiedzią ministra Niedzielskiego – miał być podjęty przez Radę Medyczną także w środę.