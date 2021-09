Naukowcy nadal badają, jaki wpływ ma COVID-19 na ludzki organizm, a przede wszystkim na mózg. W ostatnim czasie pojawiły się niepokojące informacje, że koronawirus może mieć znaczenie dla procesów biologicznych, które są uzależnione od pracy mózgu, na przykład dla starzenia.

W sierpniu 2021 przeprowadzono wstępne badanie dotyczące zmian w mózgu u osób, które przeszły COVID-19. Naukowcy oparli się w nim na bazie danych, zawierającej skany mózgu ponad 45 tys. osób. Przebadano prawie 800 osób z tej grupy.

W grupie osób, które wcześniej przeszły koronawirusa, grubość tkanki istoty szarej była wyraźnie mniejsza w stosunku do drugiej grupy.

Zespół badawczy przeanalizował dane z obrazowania mózgu i wykonał dodatkowe skany mózgu osób, u których zdiagnozowano COVID-19. Porównano osoby, które przeszły COVID-19 z uczestnikami badania, którzy nie byli zakażeni. Naukowcy wzięli pod uwagę wiek badanych, płeć, wspólne czynniki ryzyka choroby, status społeczno-ekonomiczny.

Odkryto wyraźne różnice w istocie szarej, która składa się z ciał komórkowych neuronów przetwarzających informacje w mózgu. W grupie osób, które wcześniej przeszły koronawirusa, grubość tkanki istoty szarej była wyraźnie mniejsza w stosunku do drugiej grupy. Zmiany objętości i grubości istoty szarej są traktowane jako normalne, postępujące w miarę starzenia się ludzi, ale tutaj zmiany były znacznie większe.

Co ciekawe, kiedy naukowcy porównali wyniki osób, które ciężko przeszły COVID-19, z koniecznością hospitalizacji, okazały się one takie same jak w przypadku osób, które łagodnie przeszły chorobę.

Naukowcy zbadali również zmiany w wydajności mózgu pod względem funkcji poznawczych i odkryli, że osoby, które zaraziły się COVID-19, wolniej przetwarzały informacje w porównaniu do osób, które nie chorowały na koronawirusa.

