Sąd w Londynie zdecydował o odroczeniu posiedzenia w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Reklama Reklama

Tym samym Michał Kuczmierowski, zatrzymany we wrześniu 2024 roku w Wielkiej Brytanii na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), nie wróci na razie do Polski.

Michał Kuczmierowski, były szef RARS, nie wróci jeszcze do Polski

Dziś po raz kolejny wnioskiem o ekstradycję Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zajął się londyński sąd magistracki. Jak przyznał w porannej rozmowie w TVN 24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk, jest to długotrwała procedura, ale śledczy niezmiennie są zainteresowani tym, by Kuczmierowskiego ostatecznie sprowadzono do Polski – by przedstawiono mu zarzuty i przesłuchano go w charakterze podejrzanego.

Jak pisała „Rzeczpospolita”, z raportu NIK sporządzonego ws. RARS wynika szereg nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w Agencji w latach 2021-2024, a więc w czasach rządów PiS, gdy na czele Agencji stał właśnie Kuczmierowski, bliski współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem NIK w RARS miało dojść do niegospodarnego wydania 70 mln zł na cele, takie jak zakupy racji żywnościowych, rękawiczek jednorazowych, pojazdów i usług mających pomóc pokrzywdzonym w czasie inwazji Rosji na Ukrainę. Kontrolerzy NIK stwierdzili w sumie siedem nieprawidłowości: cztery w samej RARS, a trzy w Funduszu Zapasów Interwencyjnych.

„Po tym, jak o sprawie zrobiło się głośno w mediach, były prezes RARS uciekł za granicę. Na początku września 2024 roku został on zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego na wniosek polskich władz. Opuścił on brytyjski areszt w lutym 2025 r. po wpłaceniu kaucji, o czym pisaliśmy w rp.pl. Obecnie przebywa na wolności w Wielkiej Brytanii, gdzie czeka na decyzję brytyjskiego sądu dotyczącą ekstradycji do Polski” - pisał na łamach rp.pl Mateusz Adamski.