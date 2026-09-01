Według gazety, która rozmawiała ze źródłami w kręgach bezpieczeństwa, policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Ponadto dziennik dysponuje zdjęciem, które ma przedstawiać takie urządzenie, prawdopodobnie domowej konstrukcji.

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Portal Brandenburg Media podaje, że świadek znalazł rakietę o średnicy ok. 40 centymetrów w czasie przejażdżki konnej. Rakieta znajdowała się na „środku drogi” w pobliżu podstacji.

Próba doprowadzenia do awarii zasilania w elektrowni węglowej w Niemczech

„MAZ” wskazała, że domniemanym celem ataku miała być rozległa awaria zasilania w elektrowni węglowej Jaenschwalde. Według wstępnych ustaleń do awarii nie doszło. Rzecznik operatora elektrowni, koncernu Leag, przekazał, że nikt z pracowników firmy nie odniósł obrażeń.

Niemieckie media piszą o prawdopodobnym zamachu na elektrownię Jaenschwalde. „Bild” pisze o ataku na podstację energetyczną i informuje, że policja potwierdziła, iż doszło do co najmniej jednej eksplozji. Według informacji dziennika do ataku użyto rakiet domowej produkcji. Sprawcy ataku mieli też użyć środków pirotechniczne.

Policja miała otrzymać zgłoszenie krótko przed 8.00. Pracownicy poinformowali o uszkodzeniu kilku linii wysokiego napięcia w podstacji. Po 40 minutach na miejsce przybyło pogotowie energetyczne, które potwierdziło uszkodzenie, znalazło też na miejscu podejrzane obiekty i wezwało saperów.

Policja odgrodziła teren podstacji i wszczęła postępowanie w sprawie uszkodzenia. Policja nie podaje na razie dalszych szczegółów. Śledztwo w tej sprawie przejął Urząd Kryminalny Brandenburgii (LKA).

Na razie nie ma potwierdzenia, że do ataku na podstację użyto rakiet.

Jannschwalde to największa elektrownia węglowa Brandenburgii

W stacji transformatorowej Preilack w powiecie Spree-Neisse, nieopodal granicy Brandenburgii z Saksonią i około 20 km od granicy z Polską, rozdzielany jest ponadregionalnie i regionalnie prąd wytwarzany w elektrowni Jannschwalde. Elektrownia powstała w latach 1976–1989 jako ostatnia nowo budowana elektrownia w NRD.

Jannschwalde, położona nieopodal Chociebuża, jest największą elektrownią węglową Brandenburgii i uchodziła za centrum dawnego okręgu energetycznego NRD. Z pierwotnych sześciu bloków pracują już tylko dwa lub trzy, ale nadal odpowiadają za dużą część zasilania w regionie. Elektrownia ma zostać wyłączona w 2028 roku.

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