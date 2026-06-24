„Wszystkie pociągi zatrzymano na stacjach” – przekazało we wtorek późnym wieczorem Deutsche Bahn. Sytuacja to skutek awarii systemu łączności cyfrowej o nazwie Kolejowa Sieć GSM (Global System ‌for ⁠Mobile Communication for Railways).

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Oparty na standardzie GSM system Kolejowa Sieć GSM stanowi główne narzędzie komunikacji między maszynistami a centrami sterowania ruchem.

Czytaj więcej Wypadki Zamach w Pakistanie. Eksplozja przy torach pochłonęła dziesiątki ofiar Co najmniej 24 osoby zginęły, a ponad 50 zostało rannych w wyniku eksplozji, do której doszło w niedzielę na torach kolejowych w pakistańskiej Kwecie.

W całych Niemczech wstrzymano ruch pociągów. Powodem awaria

Według agencji dpa, awaria dotyczy całych Niemiec, zarówno pociągów dalekobieżnych, jak i regionalnych. Składy, które są w drodze, są zatrzymywane na najbliższych stacjach.

„Nasi technicy pracują bez przerwy, by rozwiązać problem” – oświadczył rzecznik Deutsche Bahn.

Na tablicach informacyjnych na głównym dworcu w Monachium wyświetlono informację o awarii i apel do podróżnych o treści „Prosimy nie wsiadać” Foto: REUTERS/Christine Uyanik

Bliższe szczegóły awarii nie są znane. Nie podając detali Deutsche Bahn przekazało jednak, że przyczyna została zidentyfikowana.

Operator zadeklarował jednocześnie, że pasażerowie otrzymają bony na taksówki i hotele, a tam, gdzie będzie to możliwe, zapewniony zostanie transport zastępczy. „DB przeprasza pasażerów za zaistniałą sytuację” – głosi oświadczenie.

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