We wtorek rano w jednym z marketów przy ul. Piłsudskiego w Czersku (województwo pomorskie) pojawił się ogień. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o sytuacji kilka minut po godz. 9.00.

Reklama Reklama

Na miejsce skierowano najpierw kilka, a łącznie ponad dwadzieścia zastępów straży pożarnej. Według najnowszych informacji, aktualnie w akcji bierze udział ok. 100 strażaków.

Czytaj więcej Kraj Pożar historycznego Krzyża Papieskiego na warszawskim Służewcu W Wielki Piątek doszło do pożaru Krzyża Papieskiego przy kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie. Konstrukcja z 1979 roku, przy której...

Pożar marketu w Czersku. Ogień przeniósł się na sklep meblowy

Prowadzący akcję gaśniczą walczą z ogniem oraz zabezpieczają teren wokół płonącego obiektu handlowego, by nie dopuścić do zapalenia się innych zabudowań. Po godz. 11.00 mł. kpt. Joanna Knop z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach przekazała na antenie Polsat News, że strażacy otrzymali najpierw informację o silnym zadymieniu, a następnie o pożarze palet i sklepu.

– Już wiadomo, że pożar przeszedł na drugi sklep, meblowy – poinformowała. Według jej relacji, sześć osób z zagrożonego budynku samodzielnie ewakuowało się z miejsca zdarzenia (byli to pracownicy sklepu).

– Ze względów bezpieczeństwa kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców pobliskiego osiedla do niedalekiej szkoły podstawowej. Chodzi głównie o powietrze, ponieważ dym pożarowy cały czas jest dosyć intensywny – mówiła mł. kpt. Knop. Dodała, że mieszkańcy okolicy powinni zamknąć okna w swoich domach.

W rejonie zdarzenia panuje duże zadymienie, policja apeluje do mieszkańców o trzymanie się z dala od tego terenu.

Pożar w Czersku. Ok. 100 strażaków bierze udział w akcji gaśniczej

Na miejsce pożaru w Czersku wysłano nie tylko samochody gaśnicze, ale także grupę ratownictwa chemicznego, samochód ze sprzętem ochrony układu oddechowego (OUO) oraz pojazd ratownictwa medycznego. Jak podał „Dziennik Bałtycki”, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przekazała, że w działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina oraz Czarnej Wody.

Pożar tzw. chińskiego marketu przy ulicy Piłsudskiego w Czersku Foto: PAP/KP PSP Chojnice

Z relacji mł. kpt. Joanny Knop wynika też, że w związku z pożarem trzy osoby poczuły się źle, na miejscu pomocy udzielił im zespół ratownictwa medycznego. Brak informacji, czy któraś z tych osób wymagała przewiezienia do szpitala.

W rozmowie z Polsat News przedstawicielka Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach powiedziała, że akcja strażaków w Czersku potrwa jeszcze kilka godzin.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji