Pola Raksa
Nadal też Pola Raksa jest wzorem kobiecego piękna, kobietą z klasą. Powstają nowe fankluby, portale jej miłośników, którzy, przypominając sobie kultowy przebój Perfectu i „Autobiografię”, nucą wraz z Grzegorzem Markowskim. „Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał”.
Ta twarz miała oczywiście znaczenie, bo dzięki niej młoda Pola jeszcze jako studentka łódzkiej szkoły filmowej trafiła na okładki popularnych w latach 60. czasopism. Nie ona jedna „wyłowiona” została w akcji „Piękne dziewczyny na ekrany”. W podobny sposób redakcje „Panoramy”, „Przekroju”, „Filmu” czy „Ekranu” doceniły urodę Beaty Tyszkiewicz, Ewy Wiśniewskiej czy Elżbiety Czyżewskiej.
O tym, że uroda łączy się z talentem, szybko przekonała Pola Raksa, grając Julię w arcydramacie Szekspira w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Miała zresztą znakomitego partnera Jerzego Kamasa w roli Romea. Widzowie i krytycy uznawali ich za zjawiskową parę, a późniejszy serialowy Wokulski wspominał ten spektakl z wielkim wzruszeniem.
Równie udany był jej debiut filmowy – Wanda w ekranizacji „Szatana z siódmej klasy”. Do dziś zachwycamy się delikatnością i urodą granej przez nią postaci. Pola Raksa zawsze wyróżniała się tą urodą i naturalnością. Przyzwyczaiła nas, że jej bohaterki mają też w sobie pewną szlachetność. Wielkim zaskoczeniem było więc powierzenie jej postaci oszustki w jednym z odcinków serialu „Kapitan Sowy na tropie”.
Była jeszcze „Panienka z okienka”, „Rozwodów nie będzie”, „Beata”, gdzie Pola Raksa zagrała inteligentną i wrażliwą licealistkę, która ucieka z domu, bo rażą ją wszelkie przejawy fałszu i zakłamania. Na talent i urodę Poli Raksy zwrócili też uwagę najwybitniejsi reżyserzy. Andrzej Wajda obsadził ją w postaci Heleny de With, wielkiej miłości granego przez Daniela Olbrychskiego Rafała Olbromskiego w „Popiołach”, a Wojciech Has powierzył jej rolę Inezilli w „Rękopisie znalezionym w Saragossie”.
Choć ma w swym dorobku wiele ciekawych ról, to można przyznać, że podobnie jak w przypadku Janusza Gajosa jej aktorska kariera została w pewnym momencie „rozjechana” czołgiem pancernym Rudym. Grając Marusię, Rosjankę, która odbiła granego przez Gajosa Janka Polce Lidce, zdawała sobie sprawę z dwuznaczności swego zadania. Widzowie serialu też mieli dylemat, czy ich bohater powinien porzucić graną przez Małgorzatę Niemirską Polkę dla granej przez Raksę Rosjanki.
Pola Raksai i Janusz Gajos w serialu „Czterej pancerni i pies”
Pola Raksa pogodziła się z tym, że zarówno w teatrze, jak i kinie przyjdzie jej grać role większe i mniejsze. Przez lata można ją było zobaczyć na deskach Teatru Współczesnego. Pojawiała się tam dość często nawet w tak ekscentrycznych postaciach jak w przypadku spektaklu „Walka karnawału z postem”. Tu Janusz Wiśniewski obsadził ją w roli „Victorii, która swym palcom nadała imiona bajkowych kochanków”. Tak było w 1984 roku.
Do swego zawodu podchodziła z wielką pokorą, ale, jak mi wspominała, szala goryczy przelała się wtedy, gdy reżyser, przygotowując kolejną premierę, w której idealnie pasowałaby do ważnej roli, powierzył tę rolę swej żonie, a Raksie mały, nieznaczący epizod. Postanowiła wtedy zrezygnować z teatru i zająć się tym, co było jej drugą pasją, czyli modą. Raz nawet zaprojektowała kostiumy do jednego ze spektakli teatralnych swojej przyjaciółki Ewy Błaszczyk.
W filmie „Przygoda z piosenką” zagrała piosenkarkę rywalizującą z Ireną Santor, o talencie wokalnym przekonała też w spektaklu „Mahagony”. Była seria filmowych żon – w „Arii dla atlety” Bajona zagrała żonę Góralewicza granego przez Krzysztofa Majchrzaka, a w „Uprowadzeniu Agaty” Piwowskiego żonę ojca głównej bohaterki granego przez Jerzego Stuhra.
Kiedy w 1998 r. udało mi się namówić ją na wywiad do „Rzeczpospolitej”, była właśnie po premierze „Kobiety bez znaczenia” i, jak wspomniałem, zajmowała się projektowaniem kostiumów. W niewielkim mieszkanku na poddaszu Instytutu Sztuki przy Długiej pokazywała mi szkice zaprojektowanych przez siebie strojów. Jako sublokatorka Instytutu Historii Sztuki czuła się jak u siebie. Zawsze bowiem interesowała się sztuką.
Z zainteresowaniem przyjęła propozycję współpracy z naszą redakcją i w kolorowym magazynie „Rzeczpospolitej” pojawiała się jej stała rubryka o modzie. Ponieważ nie tylko pisała ciekawie, ale też świetnie czuła się w środowisku artystów, kierujący magazynem red. Jacek Lutomski zaproponował jej wywiad „okładkowy” z Krzysztofem Pendereckim. Słynny kompozytor i jego żona przyjęli pomysł z radością, a wywiad i reportaż przeprowadzony w Lusławicach okazał się sukcesem.
Rubryka modowa Poli Raksy zakończyła się wraz z likwidacją magazynu. Pola Raksa sprzedała swoje urocze mieszkanko na Długiej i kupiła niewielki dom pod Warszawą. Z czegoś, co przypominało ruinę stworzyła prawdziwe dzieło sztuki, bo zawsze wyróżniała się świetnym gustem. Mieszkańcy miasteczka są dumni z sąsiedztwa legendarnej aktorki i, szanując jej wolę, chronią jej prywatność. I nie wierzą, że ikona stylu i piękna obchodzi właśnie 85. urodziny.
