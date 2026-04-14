We wrześniu ubiegłego roku były prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, został uznany winnym planowania zamachu stanu w celu utrzymania się przy władzy po przegranej w wyborach w 2022 r.. Polityk został skazany na 27 lat i 3 miesiące więzienia. Razem z Bolsonarem za winnych uznano również sześciu członków jego gabinetu. Wszyscy rozpoczęli odbywanie kar – z wyjątkiem jednego.

Na kilka dni przed ogłoszeniem wyroku Alexandre Ramagem – były szef brazylijskiego wywiadu, działający za czasów prezydentury Bolsonara – uciekł samochodem do Gujany, skąd poleciał do Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna przebywał tam do tej pory, jednak w poniedziałek został zatrzymany przez funkcjonariuszy ICE (Immigration and Customs Enforcement), urzędu zajmującego się nielegalną imigracją w USA.

Były szef brazylijskiego wywiadu zatrzymany przez ICE w USA. Kim jest Alexandre Ramagem?

Brazylia już w grudniu formalnie wystąpiła o to, by Alexandre Ramagem został ekstradowany. Amerykańskie służby poinformowały jednak teraz, że mężczyzna został zatrzymany w związku ze sprawą imigracyjną. W bazie danych ICE figuruje jako osoba „w areszcie”. Nie podano jednak więcej szczegółów w sprawie miejsca jego pobytu.

Paulo Figueiredo – mieszkający w USA brazylijski biznesmen i influencer o poglądach skrajnie prawicowych – poinformował w mediach społecznościowych, że Ramagem został zatrzymany po kontroli policyjnej w Orlando. „Najpierw za drobne wykroczenie drogowe, a później został przekazany ICE” – wskazał. Jak podkreślił, Ramagem „posiada jakiś czas temu złożony wniosek o azyl, który wciąż jest rozpatrywany”. Ma mu to pozwalać legalnie przebywać w USA do czasu wydania ostatecznej decyzji.

Do sprawy odniósł się dyrektor generalny brazylijskiej policji federalnej, Andrei Rodrigues. – Zatrzymanie jest wynikiem międzynarodowej współpracy Brazylii i Stanów Zjednoczonych w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Ramagem jest zbiegiem, który uciekł przed brazylijskim wymiarem sprawiedliwości i, według władz USA, przebywa w kraju w nieuregulowanej sytuacji imigracyjnej – powiedział w rozmowie z GloboNews.

Ramagem twierdził, że wspiera go administracja Trumpa. Wcześniej został skazany za udział w próbie zamachu stanu w Brazylii

Choć Ramagem został oskarżony o udział w próbie zamachu stanu, to nie stanął jeszcze przed sądem – brazylijskim organom wymiaru sprawiedliwości nie udało się bowiem doręczyć mu wezwania.

Brazylijski Sąd Najwyższy uznał, że Ramagem przekształcił agencję wywiadowczą w tajną jednostkę kontrwywiadowczą, służącą do nielegalnego monitorowania urzędników uznawanych za przeciwników Bolsonara. Śledczy ustalili między innymi, że wykorzystywał on oprogramowanie szpiegowskie do śledzenia geolokalizacji sędziów Sądu Najwyższego, parlamentarzystów, dziennikarzy oraz urzędników państwowych. Monitorował również śledztwa dotyczące synów Bolsonaro, w tym senatora Flávio Bolsonaro, który po uwięzieniu swojego ojca jest jednym z głównych kandydatów opozycji w tegorocznych wyborach prezydenckich.

W okresie, gdy Ramagem przebywał w USA jako zbieg, pojawił się na transmisji na żywo prowadzonej przez skrajnie prawicowego brazylijskiego influencera. Stwierdził podczas niej, że posiada „aprobatę” administracji Trumpa. W listopadzie ubiegłego roku były szef brazylijskiego wywiadu powiedział, że otrzymał wiadomość od osoby związanej z prezydentem USA o treści: „Dobrze wiedzieć, że mamy przyjaciela, który jest bezpieczny i chroniony tutaj, w USA”.