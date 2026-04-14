„Rzeczpospolita”: Od czego Péter Magyar właściwie powinien zacząć? Dziś ogłosił zawieszenie programów informacyjnych w państwowych mediach

Prof. Robert Rajczyk: Péter Magyar zapowiedział zawieszenie programów informacyjnych, jak tylko obejmie urząd premiera. Dysponowanie większością 2/3 mandatów w parlamencie umożliwia zmiany systemowe, ale to jest proces stopniowy i wymagający czasu. Wyzwaniem dla nowego rządu z jednej strony będzie dotrzymanie obietnic wyborczych, zwłaszcza tych dotyczących rozliczeń nieprawidłowości z ostatnich 16 lat, jak i tych dotyczących przebudowy gospodarki i poprawy jakości codziennego życia w kontekście trudnej sytuacji węgierskiego budżetu i stagnacji gospodarczej.

Czy można liczyć na powrót Węgier na europejskie tory?

Podczas kampanii wyborczej Péter Magyar zapowiadał zwrot ku UE, a jego partia Tisza w Parlamencie Europejskim należy do frakcji Europejskiej Partii Ludowej. W programie wyborczym jego ugrupowania znalazła się także zapowiedź działań zmierzających do wprowadzenia waluty euro na Węgrzech.

Czy Magyar to naprawdę „ojciec opatrznościowy” Węgier? Był przecież politykiem związanym z partią Orbána.

Sprawa, która w lutym 2024 r. wywołała publiczne emocje, dotyczy wcześniejszej kwestii ułaskawienia osoby skazanej za tuszowanie przestępstwa pedofilii w domu dziecka w Bicske. Pod aktem łaski podpisały się ówczesna prezydent Węgier Katalin Novák oraz minister sprawiedliwości Judit Varga. Na fali społecznego niezadowolenia, Judit Varga straciła stanowisko, a prezydent podała się do dymisji. Wówczas były już wtedy mąż Judit Vargi, Péter Magyar jako były członek Fideszu postanowił w kanale internetowym Pártizan podzielić się swoją wiedzą o kulisach funkcjonowania Fideszu i rządu, co dało początek jego popularności i jednocześnie obecności na scenie politycznej Węgier w roli opozycjonisty.

Wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) podało rozkład mandatów – po przeliczeniu 99 proc. głosów.



Tisza - 138 miejsc, konstytucyjna większość dwóch trzecich,

Fidesz-KDNP Viktora Orbana - 55 miejsc,

Mi Hazank - 6 miejsc.



Zgromadzenie Narodowe (Orszaggyules), jednoizbowy parlament Węgier, liczy 199 miejsc, 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 – z list krajowych, w każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.



Większość konstytucyjna w węgierskim parlamencie wymaga 133 głosów. Od 2010 r. niemal nieprzerwanie taką przewagę miała koalicja kierowana przez Orbana, który nieustannie pełnił urząd premiera.





Co właściwie zadecydowało o tym, że Węgrzy poparli Tiszę? To pierwsze zwycięstwo opozycji od 16 lat

Magyar właściwie zdiagnozował najważniejsze problemy społeczne Węgier i zaoferował ich rozwiązanie. Skupił się przede wszystkim na akcentowaniu pogarszających się warunków życia oraz kryzysu w ochronie zdrowia, edukacji, a także fatalnym stanie infrastruktury kolejowej, czyli codziennych problemach zwykłych ludzi. Skutecznie potrafił komunikować swoje propozycje programowe oraz wizję zmiany, zwłaszcza wśród młodych wyborców i tych rozczarowanych życiem politycznym na Węgrzech. Udało mu się także przekonać wyborców dotychczasowej lewicowo-liberalnej opozycji.

Co czeka Węgry? 16 lat - wielu dorosłych już Węgrów świadomie nie pamięta innego kraju niż ten, rządzony przez Orbana.

Węgrów czeka interesujący okres w bogatej historii ich kraju.