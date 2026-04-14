Péter Magyar
Prof. Robert Rajczyk: Péter Magyar zapowiedział zawieszenie programów informacyjnych, jak tylko obejmie urząd premiera. Dysponowanie większością 2/3 mandatów w parlamencie umożliwia zmiany systemowe, ale to jest proces stopniowy i wymagający czasu. Wyzwaniem dla nowego rządu z jednej strony będzie dotrzymanie obietnic wyborczych, zwłaszcza tych dotyczących rozliczeń nieprawidłowości z ostatnich 16 lat, jak i tych dotyczących przebudowy gospodarki i poprawy jakości codziennego życia w kontekście trudnej sytuacji węgierskiego budżetu i stagnacji gospodarczej.
Podczas kampanii wyborczej Péter Magyar zapowiadał zwrot ku UE, a jego partia Tisza w Parlamencie Europejskim należy do frakcji Europejskiej Partii Ludowej. W programie wyborczym jego ugrupowania znalazła się także zapowiedź działań zmierzających do wprowadzenia waluty euro na Węgrzech.
Sprawa, która w lutym 2024 r. wywołała publiczne emocje, dotyczy wcześniejszej kwestii ułaskawienia osoby skazanej za tuszowanie przestępstwa pedofilii w domu dziecka w Bicske. Pod aktem łaski podpisały się ówczesna prezydent Węgier Katalin Novák oraz minister sprawiedliwości Judit Varga. Na fali społecznego niezadowolenia, Judit Varga straciła stanowisko, a prezydent podała się do dymisji. Wówczas były już wtedy mąż Judit Vargi, Péter Magyar jako były członek Fideszu postanowił w kanale internetowym Pártizan podzielić się swoją wiedzą o kulisach funkcjonowania Fideszu i rządu, co dało początek jego popularności i jednocześnie obecności na scenie politycznej Węgier w roli opozycjonisty.
Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) podało rozkład mandatów – po przeliczeniu 99 proc. głosów.
Tisza - 138 miejsc, konstytucyjna większość dwóch trzecich,
Fidesz-KDNP Viktora Orbana - 55 miejsc,
Mi Hazank - 6 miejsc.
Zgromadzenie Narodowe (Orszaggyules), jednoizbowy parlament Węgier, liczy 199 miejsc, 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 – z list krajowych, w każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.
Większość konstytucyjna w węgierskim parlamencie wymaga 133 głosów. Od 2010 r. niemal nieprzerwanie taką przewagę miała koalicja kierowana przez Orbana, który nieustannie pełnił urząd premiera.
Magyar właściwie zdiagnozował najważniejsze problemy społeczne Węgier i zaoferował ich rozwiązanie. Skupił się przede wszystkim na akcentowaniu pogarszających się warunków życia oraz kryzysu w ochronie zdrowia, edukacji, a także fatalnym stanie infrastruktury kolejowej, czyli codziennych problemach zwykłych ludzi. Skutecznie potrafił komunikować swoje propozycje programowe oraz wizję zmiany, zwłaszcza wśród młodych wyborców i tych rozczarowanych życiem politycznym na Węgrzech. Udało mu się także przekonać wyborców dotychczasowej lewicowo-liberalnej opozycji.
Węgrów czeka interesujący okres w bogatej historii ich kraju.
