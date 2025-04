Ofiary to dyrektor generalny z firmy Siemens, Agustin Escobar, jego żona, Merce Camprubi Montal, i trójka ich dzieci – informuje Associated Press, powołując się na swoje źródła. Burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, poinformował, że lot rozpoczął się ok. 15:00 czasu lokalnego.

Reklama

Katastrofa helikoptera w Nowym Jorku: Świadkowie mówią o maszynie, która rozpadła się w powietrzu

Ciała ofiar zostały już wydobyte z wody. Do katastrofy doszło po ok. 18 minutach lotu. Z nagrań ilustrujących katastrofę wynika, że maszyna rozpadła się w powietrzu – na nagraniach widać, jak części śmigłowca wirują w powietrzu i wpadają do wody. Świadek katastrofy, Bruce Wall, mówił, że widział, jak maszyna „rozpada się w powietrzu” – helikopter miał stracić m.in. ogon i wirnik. Wirnik miał nadal obracać się po odpadnięciu od helikoptera.

Dani Horbiak, mieszkanka Jersey, u wybrzeży którego rozbił się helikopter, mówiła, że słyszała następujące po sobie dźwięki przypominające „kilka strzałów”, po czym wyjrzała przez okno i zobaczyła, że helikopter, w kawałkach, spada do rzeki.

O helikopterze obracającym się w sposób niekontrolowany, z którego wydobywał się dym, spadającym do rzeki, mówi też Lesly Camacho, hostessa z restauracji znajdującej się u wybrzeży rzeki Hudson.