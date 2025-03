Czechy: Eksplozja na terenie zakładu, który produkuje amunicję wielkokalibrową i naprawia sprzęt wojskowy

Zakład przemysłowy w miejscowości Polička należy do spółki STV Invest. Jest to holdingowa spółka z siedzibą w Czechach, która zarządza grupą firm z branży obronnej i cywilnej. Do holdingu należy m.in. STV Group, spółka, która jest największym producentem amunicji w Czechach, zajmującym się również naprawami i modernizacją ciężkiego sprzętu wojskowego. To właśnie do STV Group należy fabryka w miejscowości Polička - zakład produkuje amunicję wielkokalibrową, zajmuje się też naprawą sprzętu wojskowego i dostarczaniem części zamiennych do systemów uzbrojenia.



Spółka zapowiada wydanie komunikatu w sprawie wypadku, który powinien pojawić się w godzinach popołudniowych. Przedstawiciele spółki do tego czasu odmawiają komentarza w sprawie wypadku.



Eksplozje w magazynach amunicji w Czechach z 2014 roku: Rosyjski sabotaż

W 2014 roku w Czechach, w miejscowości Vrbětice, w której znajdowały się magazyny amunicji należące do prywatnej firmy Imex Group doszło do dwóch eksplozji - 16 października i 3 grudnia. W wyniku eksplozji zginęło dwóch pracowników magazynów.



Śledztwo czeskich służb wykazało wówczas, że za te eksplozje odpowiedzialni są oficerowie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Sabotaż miał na celu uniemożliwienie dostarczenia broni i amunicji na Ukrainę. Czechy wydaliły wówczas, w ramach retorsji, 18 rosyjskich dyplomatów.