Wypadek przy Woronicza w Warszawie: Aresztowano kierowcę. "Był wcześniej karany"

We wtorek przy ulicy Woronicza 29 w przystanek komunikacji publicznej wjechał samochód osobowy. Do wypadku doszło po tym jak kierowca stracił panowanie nad samochodem. Wcześniej potrącił on na pasach kobietę. W wypadku zginęły dwie osoby, osiem było rannych.

Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek przy Woronicza, został w czwartek aresztowany. Jak przekazała prokuratura, mężczyzna był już wcześniej karany za spowodowanie wypadku w ruchu drogowym. Prawo jazdy odzyskał w lutym tego roku.

Wypadek przy Woronicza w Warszawie: Aresztowano kierowcę, który doprowadził do tragedii

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował mężczyznę odpowiedzialnego za wypadek, do którego doszło we wtorek przy ulicy Woronicza w Warszawie. Kierowca został zatrzymany między inny dlatego, że obawiano się, iż może uciec.

W środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie informował, że zostało wszczęte śledztwo w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której śmierć poniosły dwie osoby. Zarządzono także przeprowadzenie sekcji zwłok dwóch zmarłych osób oraz powołano biegłych, którzy zbadają przebieg zdarzenia.