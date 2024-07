Wstrząs w kopalni Rydułtowy. Jeden z górników nie żyje

W czwartek rano w kopalni Rydułtowy doszło do silnego wstrząsu 1200 metrów pod ziemią. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że początkowo utracono kontakt z 12 osobami znajdującymi się na dole. W rejonie zagrożenia przebywało w tym czasie 78 górników.

Na powierzchnię udało się wydobyć 76 pracowników kopalni. 17 z nich wymagała przewiezienia do szpitali. Kontynuowano poszukiwania dwóch zaginionych osób.

Wstrząs w kopalni Rydułtowy. Trwają poszukiwania górnika

Wieczorem Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej poinformował, że jeden z poszukiwanych górników nie żyje.

Prezes podziękował ratowników, którzy zeszli pod ziemię. - Robią wszystko, co mogą, by dotrzeć do naszego górnika — powiedział.