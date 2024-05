Do katastrofy doszło w ostatnią sobotę. W ramach imprezy poświęconej II wojnie światowej w Lincolnshire Aviation Center dwa zabytkowe myśliwce — Supermarine Spitfire i Hawker Hurricane — miały wykonać niski przelot nad lotniskiem. Pierwsza z tych maszyn rozbiła się jednak krótko po starcie z oddalonej o 15 km bazy RAF Coningsby. W wypadku zginął Sqn Ldr (major) Mark Long, latający na co dzień myśliwcem Eurofighter Typhoon.



Battle of Britain Memorial Flight to historyczna jednostka RAF‑u, obsługująca zabytkowe samoloty i wykonującej pokazy na imprezach lotniczych, a także przeloty podczas uroczystości. Maszyny obsługują ochotnicy z RAF‑u, latający na co dzień bardziej współczesnymi samolotami.



Wielka Brytania. Rozbił się Spitfire z BBMF

Dochodzenie na temat przyczyn katastrofy wciąż trwa. Do jego zakończenia podjęta została decyzja o uziemieniu historycznych samolotów - oświadczyły Królewskie Siły Powietrzne.

— Po tragicznym wypadku w bazie RAF Coningsby i w czasie, gdy dochodzenie jest w toku, RAF zarządził tymczasową przerwę w lotach w związku z lotem Battle of Britain Memorial Flight (BBMF) — oświadczył rzecznik brytyjskiego lotnictwa. Z kolei we wpisie na Facebooku poinformowano, że centrum dla zwiedzających BBMF pozostanie zamknięte do odwołania.