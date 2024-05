Tragedia na wiecu przed wyborami w Meksyku. Są zabici i ranni (WIDEO)

Zaznaczył jednocześnie, że członkowie jego sztabu zostali ranni i że zawiesza on swoją kampanię. Podkreślił, że pozostaje w kontakcie z władzami państwowymi, by dowiedzieć się, co się stało.

W środowy wieczór gubernator García w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych apelował do mieszkańców stanu Nuevo Leon, by podczas silnych burz w okolicy nie wychodzili z domów, mówiąc przy tym, że pogoda przyczyniła się do wypadku w San Pedro Garza Garcia.

Meksykańscy żołnierze na miejscu wypadku Julio Cesar AGUILAR / AFP

W sondażach przed wyborami prezydenckimi w Meksyku Jorge Álvarez Máynez zajmuje trzecie miejsce, daleko za kandydatką rządzącej partii Claudią Sheinbaum, byłą burmistrz Meksyku i Xóchitl Gálvez, byłą burmistrz Miguel Hidalgo, kandydatką koalicji opozycyjnej. W mediach społecznościowych Gálvez złożyła kondolencje rodzinom ofiar i wyraziła solidarność z Máynezem.

Wybory na prezydenta Meksyku odbędą się 2 czerwca.