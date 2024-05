Siewierę zapytano o serię pożarów, do których w ostatnich dniach doszło w Polsce — m.in. w Siemianowicach Śląskich, Warszawie, Bytomiu czy Grodzisku Mazowieckim. Czy te pożary powinny budzić nasze podejrzenia?



Jacek Siewiera: Pożary muszą budzić podejrzenia, dochodzi do nich nie tylko w Polsce

- Oczywiście, to musi budzić podejrzenia, zwłaszcza, że to nie są pożary tylko w Polsce. Pod Helsinkami, w Finlandii, również kilkanaście pożarów i tamtejsze służby już sygnalizują, że jest to inspirowane wyzwaniem w mediach społecznościowych, które wśród młodzieży wiralowo jest rozpowszechniane — odparł Siewiera.



rp.pl/Weronika Porębska

Szefa BBN-u dopytywano czy możemy mieć do czynienia z aktem terroru albo sabotażem.



- To teraz trzeba wyjaśnić pewną złożoność. To jest element wojny kognitywnej, to że nie wiemy czy mamy do czynienia z naturalnym biegiem spraw, czy z inspiracją służb, np. w sieciach społecznościowych, jest elementem wojny kognitywnej — odparł.