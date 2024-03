Kolizja rosyjskiego tankowca u wybrzeży Danii. Jakie ryzyko niesie "flota cieni"

Chociaż nie wydaje się, aby wypadek spowodował szkody dla środowiska, eksperci ostrzegają, że jest to najnowszy sygnał przed zbliżającą się katastrofą: nieubezpieczone rosyjskie statki wciąż pływają po wodach europejskich, aby kontynuować eksport ropy pomimo zachodnich sankcji.

Andromeda Star została sprzedana nieujawnionym nabywcom cztery miesiące temu, ale jej dokumenty nie zostały zaktualizowane o tożsamość nowego właściciela. Indyjski menadżer tankowca, Margao Marine Solutions, rozpoczął działalność pod koniec 2022 roku i obsługuje trzy starsze tankowce, wszystkie pływające pod banderą Panamy.

„Flota cieni”, sankcje i groźba katastrof

Eksperci twierdzą, że tak zwana rosyjska „flota cieni”, która według szacunków składa się z setek statków, stwarza poważne ryzyko katastrofalnych wycieków ropy. Z raportu Rady Atlantyckiej wynika, że statki są zazwyczaj stare, w złym stanie, regularnie wyłączają swoje systemy śledzenia i dokonują ryzykownych przeładunków ze statku na statek, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wypadków.

Z kolei dochodzenie przeprowadzone przez "Financial Times" wykazało, że ponieważ wiele statków rosyjskiej "floty cieni" co prawda korzysta z ubezpieczenia, ale nie obejmuje ono łamania sankcji i które prawdopodobnie utraciłoby ważność w przypadku katastrofy, kraje, na których wodach doszłoby do wycieku, nie miałyby innego wyjścia, jak tylko zapłacić za koszty sprzątania akwenu.



„Skomplikowany zachodni system sankcji, który miał na celu ograniczenie dochodów Moskwy z energii po jej inwazji na Ukrainę w 2022 r., mógł w sposób niezamierzony zwiększyć zagrożenia dla środowiska ze strony nieodpowiednio ubezpieczonych statków” – napisał FT.