Incydent przed Białym Domem: Samochód uderzył w bramę wjazdową

Do incydentu doszło krótko przed godziną 18:00 w poniedziałek czasu lokalnego (1 w nocy we wtorek czasu polskiego) - poinformował rzecznik Secret Service, Anthony Guglielmi.



Joe Bidena nie było w Białym Domu w czasie, gdy doszło do incydentu

Dwie godziny później policja usunęła samochód uczestniczący w incydencie.



W momencie, gdy samochód uderzył w bramę wjazdową do kompleksu Białego Domu, prezydenta USA Joe Bidena nie było w Waszyngtonie — Biden wyjechał do Karoliny Południowej, gdzie brał udział w wydarzeniu związanym z kampanią wyborczą, a w poniedziałek wieczorem był w drodze do Teksasu.



Incydent miał miejsce w rejonie wschodniej strony kompleksu Białego Domu. Spowodował tymczasowe utrudnienia w ruchu w rejonie 15. Ulicy i Pennsylvania Avenue.