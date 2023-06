5 104 Tylu imigrantów dotarło do Grecji drogą morską w 2023 roku

Przez Grecję biegnie jeden z głównych szlaków migracyjnych do UE dla uchodźców i imigrantów z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. Większość docierała do greckich wysp z pobliskiej Turcji, ale coraz więcej łodzi wybiera dłuższy, bardziej niebezpieczny szlak przez Turcję i Włochy do Grecji.



Narodowość imigrantów, którzy płynęli łodzią, nie jest na razie znana.

W 2023 roku do Grecji dotarło drogą morską 5 104 imigrantów. To zaledwie ułamek liczby migrantów, którzy dotarli do Grecji drogą morską w szczycie kryzysu imigracyjnego, w 2015 roku, gdy do Grecji przypłynęło 856 723 imigrantów. Rok później liczba ta wyniosła 173 450.