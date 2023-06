Budowany w Indiach most zawalił się do Gangesu. Drugi raz

Kanadyjska firma projektowa i inżynieryjna stojąca za budową mostu, McElhanney, przekazała, że jest "głęboko zaniepokojona" o bezpieczeństwo osób dotkniętych tym wypadkiem. Zapowiedziano, że firma będzie współpracować w czasie trwającego dochodzenia.

Jak zapowiadała firma, most będzie składać się z czterech pasów i chodnika dla pieszych. Ma zapewnić "ważne nowe połączenie przez Ganges". Oczekuje się, że nowa przeprawa doprowadzi do udrożnienia ruchu na trzech pozostałych mostach w stanie.

Most Sultanganj nie jest jedynym, który zawalił się w Indiach w ciągu ostatniego roku. W październiku ubiegłego roku w mieście Morbi w stanie Gudźarat zawalił się most wiszący. Zginęło wówczas 135 osób. Most został ponownie otwarty zaledwie kilka dni wcześniej po trwającej kilka miesięcy naprawie.