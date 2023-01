Do zdarzenia doszło na powiatowej drodze prowadzącej przez Szklary – podaje portal krakow.naszemiasto.pl. Na miejscu wypadku są cztery zespoły ratownictwa medycznego, strażacy z JRG 5 Kraków z dowódcą jednostki, OSP Szklary, OSP Jerzmanowice, OSP Przeginia, OSP Łazy oraz policja.

Jak wynika z relacji służb, podczas wypadku w busie było siedem osób – pięcioro dzieci dzieci w wieku od 4 do 5 lat, opiekunka oraz kierowca pojazdu. Dwie osoby zostały poszkodowane i karetki zabrały je do szpitala. Z doniesień mediów wynika jednak, że nie są to groźne obrażenia.

Patrol998 informuje natomiast w mediach społecznościowych, że poszkodowanych jest sześć osób. Jedno dziecko miało wypaść przez boczną szybę. Tę samę informację podaje także serwis krakow.naszemiasto.pl.

Wszystkie dzieci żyją. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia.