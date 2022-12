- Jeśli chodzi o premię dla reprezentantów Polski w wysokości 30 milionów złotych, to byłbym zdziwiony. To jest ogrom pieniędzy, który powinien zostać przeznaczony na rozwój młodzieżowych klubów - powiedział na antenie Radia Plus minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - W moim przekonaniu polscy reprezentanci zasłużyli na pochwały i jesteśmy z nich dumni, ale 30 milionów złotych za wyjście z grupy, to byłby skandal - dodał.