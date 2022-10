Do katastrofy doszło w dystrykcie Morbi prowincji Gudźarat. Indyjskie media podają, że zawalił się most podwieszany o długości 230 metrów, oddany do użytku po remoncie kilka dni temu.



Trwa akcja ratunkowa. Jak dotąd nie wiadomo, ile osób zostało poszkodowanych w wyniku katastrofy. Doniesienia mówią, że do wód rzeki Manchhu wpadły setki osób i że co najmniej 30 osób zginęło.

Na nagraniach w mediach społecznościowych widać ludzi w rzece oraz tych, którzy próbują uratować się, wspinając się w drodze na brzeg po konstrukcji mostu, która pozostała po katastrofie.



Według miejscowej telewizji Zee News, w chwili katastrofy na moście znajdowało się ponad 400 osób.

- Ludzie wpadli do rzeki, są ofiary śmiertelne. Bilans katastrofy nie jest jeszcze znany. Trwa akcja ratunkowa - powiedział agencji Reutera Rahul Tripathi, policjant znajdujący się na miejscu tragedii.

230-most nad rzeką Manchhu został zbudowany w XIX wieku. Przeprawa przez pół roku była zamknięta z powodu remontu, most ponownie otwarto w ubiegłym tygodniu.

Premier Indii Narendra Modi, który przebywa z trzydniową wizytą w swoim rodzinnym stanie Gudźarat, oświadczył, że w związku z katastrofą polecił szefowi władz lokalnych pilną mobilizację służb ratunkowych.