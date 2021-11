Wśród ofiar tragedii są dzieci. Siedem poparzonych osób trafiło do szpitala w Sofii - poinformował dyrektor departamentu straży pożarnej w bułgarskim MSW, Nikołaj Nikołow, w rozmowie z telewizją BTV. Do szpitala trafiły osoby, które wyskakiwały z płonącego autobusu. Stan wszystkich rannych jest stabilny.



- Co najmniej 45 osób zginęło po tym jak autokar zapalił się i rozbił, albo rozbił i zapalił - dodał Nikołow.

Do wypadku doszło ok. 2 rano czasu lokalnego. W rejonie miejsca wypadku wstrzymano ruch.



Większość ofiar to obywatele Macedonii Północnej - poinformowała ambasada tego kraju w Sofii. Szef MSZ Macedonii Północnej Bujar Osmani poinformował, że autokar wracał do Skopje z weekendowego wyjazdu do Stambułu.

Na miejsce tragedii udał się p.o. premier Bułgarii, Stefan Janew.