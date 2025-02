Płace mężczyzn skutecznie uciekają zarobkom kobiet

Tak wynika z najnowszych danych GUS na temat wynagrodzeń w sierpniu 2024 r. i po porównaniu ich z płacami ze stycznia 2024 r. GUS z półrocznym opóźnieniem publikuje informacje na temat wynagrodzeń w gospodarce narodowej: we wszystkich firmach i instytucjach bez względu na to, ile pracuje w nich osób. Dane bieżące, podawane po miesiącu dotyczą tylko części rynku pracy – sektora przedsiębiorstw, a więc firm, które zatrudniają od 10 osób, bez statystyki w sferze budżetowej oraz bez sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej Wynagrodzenia Średnia krajowa, mediana oraz najwyższe i najniższe zarobki w Polsce. Dane GUS Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące zarobków Polaków. Oprócz wysokości średniej krajowej podano również, ile wyniosła mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. To kwota, poniżej której zarabia połowa pracowników w Polsce. Jest znacznie niższa od przeciętnego wynagrodzenia.

Tak jak przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wyniosła prawie 8,19 tys. zł brutto (i to już wiedzieliśmy we wrześniu), to w całej gospodarce było to o 200 zł mniej – takie dane GUS podał dziś. Przy czym w mikrofirmach (do pięciu pracowników) płaca wynosiła niespełna 5,3 tys. zł, a w największych (od tysiąca zatrudnionych) – ponad 9,68 tys. zł. W pierwszych pracowało w zeszłym roku ponad 4 mln osób, a w drugich 2,8 mln osób. Z danych GUS wynika więc, że różnica w zarobkach pomiędzy największymi firmami a najmniejszymi to prawie 100 proc., bo aż 5,24 tys. zł. Od dawna prawidłowością jest, że średnio zarabia się więcej w dużych firmach w porównaniu do małych. Zarobki „doganiają średnią” w przedsiębiorstwach i instytucjach zatrudniających od 50 do 249 osób), a potem ją przewyższają. W firmach średnich pracowało ok. 2,86 mln osób, a w większych (od 250 osób) - 4,88 mln pracowników.

Mężczyźni dostają większe podwyżki

GUS podaje także medianę, czyli wartość środkową: połowa osób zarabia mniej, a połowa więcej. Mediana w sierpniu to 6,7 tys. zł – o prawie 1475 zł mniej niż średnia. W styczniu różnica była wyższa o ponad 240 zł, ale wówczas mediana była niższa od przeciętej płacy o ponad jedną piątą, a w sierpniu o 18 proc. W mikrofirmach mediana była o ponad 3,67 tys. zł niższa niż w największych, wynosiła 4,3 tys. zł.