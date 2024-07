– Rynek IT wciąż nie jest w pełni stabilny, a część firm wstrzymuje rekrutacje do czasu pojawienia się jasnych tendencji rynkowych – twierdzi Fabian Pietras, dyrektor Antal IT Services. Dodaje, że zmniejszona liczba projektów rekrutacyjnych oraz ofert pracy nie tylko wydłuża czas szukania pracy, ale i – przy dużej rotacji pracowników – przekłada się też na większą otwartość kandydatów na negocjacje finansowe w IT.

Słabsza koniunktura na rynku rekrutacji odbija się też na sytuacji specjalistów i menedżerów HR. Dwucyfrowy spadek liczby kierowanych do nich ofert pracy, który szczególnie mocno dotknął rekruterów (czerwcowy raport Grant Thornton wykazał 63-proc. spadek propozycji pracy w rekrutacji), odbił się także na proponowanym im wynagrodzeniach – wzrosły tylko o 2 proc.

Granica opłacalności

Jak ocenia prof. Maria Drozdowicz-Bieć, ekonomistka z SGH, umiarkowany wzrost stawek oferowanych specjalistom to przejaw ograniczonych możliwości pracodawców, którzy w ostatnich latach odczuli silny wzrost kosztów, w tym kosztów pracowniczych podbijanych przez serię podwyżek płacy minimalnej. Przyspieszają one wzrost średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw, która w lipcu była o ponad 11 proc. wyższa niż rok wcześniej, dochodząc do 8,14 tys. zł brutto.

– Prowadzenie działalności gospodarczej mało, że ryzykowne, to jeszcze zrobiło się bardzo kosztowne. Bardzo wiele firm doszło w kwestii kosztów do ściany, do granicy opłacalności – zaznacza prof. Drozdowicz-Bieć.

Według lipcowego wydania MIK – Miesięcznego Indeksu Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego, bariera wysokich kosztów pracowniczych utrudnia teraz działalność 70 proc. przedsiębiorców (w tym ponad 75 proc. firm w branży TSL i w budownictwie), podczas gdy 60 proc. firm narzeka na barierę kosztów energii.