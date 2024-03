Najlepiej zarabiający aktorzy w 2023 roku. W Hollywood króluje Adam Sandler

3. Tom Cruise – 45 mln dolarów. W ślad za hitem „Top Gun” z 2022 r., 61-letni Cruise powrócił do długoletniej serii „Mission: Impossible” w „Dead Reckoning Part One”. Film zarobił na całym świecie ponad 567 milionów dolarów.

4. Ryan Gosling – 43 mln dolarów. Rola Kena w „Barbie” przyniosła Goslingowi (43 l.) nie tylko nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego, ale prawdopodobnie także dużą wypłatę. Hitowy film zarobił na całym świecie ponad 1,4 miliarda dolarów, co czyni go najbardziej dochodowym filmem roku.

5. Matt Damon – 43 mln dolarów. 53-latek zagrał Lesliego Grovesa w „Oppenheimerze”, który był jednym z najpopularniejszych filmów tego lata i zdobył aż 13 nominacji do Oscara. Film Christophera Nolana zarobił na całym świecie ponad 957 milionów dolarów. Damon był także producentem filmu „Air”, w którym wystąpił jego kumpel Ben Affleck.

6. Jennifer Aniston – 42 mln dolarów. Anniston występuje w trzecim sezonie „The Morning Show”. Zagrała także u boku Adama Sandlera w filmie dla Netflixa „Murder Mystery 2”. 55-latka pojawia się także w reklamach kilku reklam – od Smart Water po Aveno – i prowadzi własną firmę zajmującą się pielęgnacją włosów LolaVie. Jednak jej dochody z tych przedsięwzięć nie są uwzględnione w wynagrodzeniu aktorskim wykorzystanym do sporządzenia tej listy.

7. Leonardo DiCaprio – 41 mln dolarów. 49-letni zdobywca Oscara zagrał w 2023 roku w filmie „Killers of the Flower Moon”. Film w reżyserii Martina Scorsese otrzymał 10 nominacji do Oscara.

8. Jason Statham – 41 mln dolarów. Statham (56 l.) wyreżyserował w tym roku „Pszczelarza” w reżyserii Adama Cay’a. Ale to nie wszystko. W 2023 roku zagrał w „Niezniszczalnych”, „Meg 2: The Trench” i „Fast X”.