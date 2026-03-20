Chuck Norris świętował w zeszłym tygodniu swoje 86. urodziny. Z tej okazji opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym znalazł się film z jego sparingu z trenerem boksu. Napisał w nim: „Nie starzeję się. Wchodzę na wyższy poziom. Mam dziś 86 lat! Nie ma to jak odrobina wesołej zabawy w słoneczny dzień, żeby znów poczuć się młodo. Jestem wdzięczny za kolejny rok, dobre zdrowie i szansę, by nadal robić to, co kocham. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście najlepszymi fanami na świecie. Wasze wsparcie przez te wszystkie lata znaczyło dla mnie więcej, niż kiedykolwiek będziecie w stanie sobie wyobrazić”.

Reklama Reklama

Chuck Norris trafił do szpitala na Hawajach

Norris od 2015 r. jest właścicielem domu wartego 7 milionów dol. na północnym wybrzeżu Kauai – wyspy należącej do archipelagu Hawaje i często przebywa tam z rodziną. Według doniesień aktor trafił do szpitala po nagłym incydencie medycznym. Dokładny charakter zdarzenia póki co nie jest znany. Jak donosi The Independent, który powołuje się na portal TMZ, Norris jest przytomny i w dobrym humorze.

Amerykański aktor jest byłym mistrzem sztuk walki i kilkukrotnym mistrzem świata w karate. Norris zagrał u boku Bruce'a Lee w filmie „Droga Smoka” z 1972 r. oraz w trzech częściach filmu „Zaginiony w akcji” jako główny bohater. Największy sukces i rozpoznawalność przyniósł mu serial „Walker, Texas Ranger” emitowany w CBS w latach 1993–2001, w którym grał główną rolę.