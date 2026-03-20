Losowania Lotto oraz Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22:00. 19 marca 2026 r. w ramach losowania Lotto zwycięskie okazały się następujące liczby – 1, 2, 19, 25, 36 i 43, ale nikt nie skreślił ich w poprawnej kombinacji. To oznacza, że w kolejnym losowaniu gracze powalczą już o 30 mln zł. Odnotowano za to 73 piątki, a każda z nich była warta 7767,80 zł brutto.

Zwycięzca Lotto Plus zgarnie 1 mln zł

Choć ostatnio nikomu nie udało się rozbić kumulacji, padła główna wygrana w Lotto Plus, gdzie jeden z graczy trafił komplet liczb i zgarnie 1 mln zł. W tej grze wylosowano liczby 4, 7, 19, 35, 37 i 45. Padło także 85 piątek, z wygraną po 3500 zł każda.

Kolejna szansa na wygraną już w sobotę

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę 21 marca o godz. 22.00. Gracz ma za zadanie skreślić 6 spośród 49 liczb. Może wybrać je samodzielnie lub grać na chybił-trafił. Do głównego zakładu można dodać grę z Plusem, aby liczby brały udział w dodatkowym losowaniu, w którym do wygrania jest 1 mln zł. W przypadku Lotto Plus kwota głównej wygranej jest stała i nie kumuluje się.

Ostatnie rozbicie kumulacji w ramach losowania Lotto miało miejsce 21 lutego, gdy gracz z Gdyni wygrał 6 810 033,60 zł. Chwilę wcześniej, bo 12 lutego gracz z Wieliczki również trafił komplet liczb i zgarnął 7 676 570,20 zł. Najwyższa wygrana w tym roku padła w Częstochowie podczas losowania 8 stycznia. Do zwycięzcy trafiło 17 908 755,20 zł.