Kiedy w 1983 roku Ydanis Rodriguez przyjechał z Republiki Dominikany do Nowego Jorku, mało kto mógł przypuszczać, że po czterech dekadach będzie jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za transport w metropolii liczącej niemal 9 milionów mieszkańców.

Ydanis Rodriguez jest komisarzem Departamentu Transportu Nowego Jorku (NYC DOT). Odpowiada za utrzymanie i rozwój ponad 10 tysięcy kilometrów dróg i autostrad, 800 mostów i tuneli oraz 15 tysięcy parkomatów. Budżet jego departamentu to 1,4 miliarda dolarów rocznie, a w perspektywie najbliższej dekady – aż 33 miliardy. Za tymi liczbami kryje się ogromne wyzwanie: sprawić, by największa aglomeracja USA nie tylko sprawnie funkcjonowała, ale też stawała się bardziej przyjazna, zrównoważona i dostępna dla wszystkich.

Foto: mat. prasowe

Jeździł taksówką, był nauczycielem i bardzo aktywnym radnym

Droga Rodrigueza do tego stanowiska była nietypowa. Zaczynał jako kierowca nowojorskiej taksówki, przez 15 lat pracował jako nauczyciel w szkołach publicznych w Nowym Jorku, a w 2009 roku po raz pierwszy zdobył mandat radnego. W Radzie Miasta szybko zyskał opinię jednego z najbardziej aktywnych orędowników nowoczesnego transportu. To on przewodził pracom nad rozbudową sieci buspasów, programem „Fair Fares” obniżającym koszty podróży komunikacją publiczną dla osób o niskich dochodach, czy nad inicjatywami proekologicznymi, takimi jak „Car-Free Earth Day”. Wiele z jego działań miało jeden wspólny mianownik: uczynić transport bardziej dostępnym, sprawiedliwym i przyjaznym mieszkańcom.

Jego biografia jest też opowieścią o tym, że w wielkim mieście możliwe są ogromne awanse społeczne – od pracy za kierownicą taksówki po funkcję komisarza, który decyduje o tym, jak porusza się blisko dziewięć milionów nowojorczyków.

Teraz przyjeżdża do Katowic na KNM 2025

We wrześniu 2025 roku Rodriguez będzie gościem Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach. Na scenie opowie o tym, jak Nowy Jork zmienia swoje podejście do transportu – od elektrycznych dostaw ostatniej mili po budowę mikrohubów logistycznych i inwestycje w infrastrukturę rowerową. – To doświadczenie jest bezcenne także dla polskich miast, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami, choć w mniejszej skali – podkreśla Agata Wiśniewska-Mazur, przewodnicząca Komitetu Samorządowego PSNM.

Kongres na rekordową skalę

Kongres Nowej Mobilności odbędzie się w dniach 23-25 września 2025 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorzy zapowiadają największą w historii edycję – 400 prelegentów, 250 debat, warsztatów i prezentacji, 10 scen tematycznych i aż 12 tys. m² przestrzeni wystawienniczej, gdzie zostaną zaprezentowane m.in. najnowsze samochody elektryczne.

Program Kongresu Nowej Mobilności 2025 opiera się na sześciu ścieżkach tematycznych obejmujących m.in. transport zeroemisyjny, rozwój infrastruktury ładowania, innowacje w urbanistyce, politykę klimatyczną, zrównoważoną gospodarkę i jakość życia.

Ponadto, w ramach Kongresu Nowej Mobilności, odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących, w tym m.in. Forum Mobilności Rowerowej, Forum Pojazdów Zautomatyzowanych i Autonomicznych, New Mobility Security Forum, Urban Air Mobility Week czy Driving Sustainable Aviation.

Organizatorami wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, gospodarzem – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a współgospodarzem Miasto Katowice.

Więcej informacji o Kongresie Nowej Mobilności i biletach (w tym także bezpłatnych) na stronie: www.kongresnowejmobilnosci.pl

Materiał Partnera