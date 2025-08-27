Program Kongresu Nowej Mobilności został podzielony na sześć głównych ścieżek tematycznych, które odzwierciedlają szerokie spektrum wyzwań zrównoważonej transformacji, a także powiązanie poszczególnych branż. Clean Transport skoncentruje się na przyszłości czystego transportu i elektromobilności, Infrastructure & Investments na kluczowych wyzwaniach związanych z budową i finansowaniem infrastruktury, a Climate Policy na regulacjach, które mają wyznaczać tempo i kierunek zielonej transformacji. Równolegle dyskutowane będą także strategie zrównoważonego rozwoju gospodarki (ścieżka Sustainable Economy), kwestie związane z jakością życia i zdrowiem (Life Quality & Health), a także urbanistyczne innowacje, czyli to, w jaki sposób nowa mobilność może kształtować przestrzeń miejską.

Na scenach KNM pojawią się nazwiska, które na co dzień wyznaczają kierunki rozwoju całych branż. W Katowicach spotkają się m.in. Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, Michał Fijoł, prezes LOT-u, Bartosz Kubik, założyciel Ekoenergetyki, czy Arek Nowiński, odpowiedzialny za globalne rynki w Volvo Cars. Obok nich wystąpią też liderzy polskich przedstawicielstw takich marek jak Toyota, Volkswagen, Daimler Truck czy Goodyear.

Dyskusje dotyczyć będą najważniejszych wyzwań stojących przed gospodarką – od transformacji energetycznej i nowych modeli biznesowych w przemyśle motoryzacyjnym, po zagadnienia związane z magazynowaniem energii, taryfami dynamicznymi czy rozwojem infrastruktury ładowania pojazdów ciężkich.

Liderzy sektora nowej mobilności zabiorą głos w takich sesjach dyskusyjnych, jak:

• Transformacja energetyczna napędza przemysłową przyszłość Europy

• Nowa architektura rynku energii – taryfy dynamiczne, magazyny energii i V2X

• Nowe modele biznesowe: Recepta na odbudowanie globalnego przywództwa producentów motoryzacyjnych

• W Erze Nowej Mobilności: jakiej polityki przemysłowej potrzebuje Polska?

• eHDV Forum: Centra logistyczne czy MOP-y? Dylematy przy planowaniu i dopłatach do infrastruktury ładowania HDV

KNM: nowa mobilność spotyka urbanistykę

„Myślenie o mieście bez uwzględnienia systemów komunikacyjnych jest jak próba zrozumienia organizmu bez poznania jego krwiobiegu” – mówi Filip Springer, kurator ścieżki tematycznej Urban Innovation podczas Kongresu Nowej Mobilności. Dlatego szczególnie dużo przestrzeni zostanie poświęcone m.in. wpływowi mobilności na kształtowanie architektury, urbanistyki i relacji społecznych.

Do Katowic przyjadą także wybitni architekci i urbaniści, wśród nich kurator weneckiego Biennale Architektury Carlo Ratti, Robert Konieczny (pracownia KWK Promes), Oskar Zięta (Zięta Studio / Ultre), Monika Arczyńska (A2P2 architecture & planning), Helle Juul (JUUL FROST Architects), Ewa Kuryłowicz (WAPW / Kuryłowicz & Associates) i wielu innych.

Prelegenci podzielą się ideami, które mogą przełożyć się na bardziej efektywne planowanie przestrzenne i wyższą jakość życia. W programie ścieżki Urban Innovation pojawią się panele dyskusyjne i wystąpienia na takie tematy, jak:

• Nowa urbanistyka spotyka nową mobilność: miasta w transformacji

• Miejskie dostawy. Zeroemisyjna logistyka zakupów i gastronomii

• Zielone może mniej? Kiedy prawo nie nadąża za naprawdę zrównoważoną architekturą

• Krok po kroku: chodzenie jako narzędzie przemian miejskich

• Multimodalność w praktyce: jak wspierać zrównoważoną mobilność i świadome wybory użytkowników

Kongres Nowej Mobilności od lat jest miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele biznesu, nauki, polityki. Tutaj toczą się dyskusje na temat praktycznych aspektów europejskiej transformacji klimatycznej. Tegoroczna edycja, odbywająca się po raz pierwszy w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, otwiera nową erę w historii tego wydarzenia.

Uzupełnieniem Kongresu Nowej Mobilności 2025 będzie strefa Expo. Na powierzchni 12 tys. metrów kwadratowych, uczestnicy wydarzenia będą mogli zobaczyć najnowsze pojazdy elektryczne, innowacyjne rozwiązania i technologie.

Organizatorem Kongresu Nowej Mobilności jest Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Gospodarzem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a współgospodarzem Miasto Katowice.

Organizatorzy przygotowali różne rodzaje biletów, w tym także darmowe. Więcej informacji o biletach i programie wydarzenia: www.kongresnowejmobilnosci.pl

