Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

– Zbliżający się kongres wychodzi naprzeciw potrzebie konstruktywnej rozmowy o tym, czego doświadczamy w ostatnich miesiącach. To, co się dzieje na arenie międzynarodowej, przynosi nowe wyzwania nie tylko w obszarze polityki, ale również gospodarki. Warunkiem konkurencyjności i wynikającego z niej bezpieczeństwa są na pewno nowe inwestycje, transformacja sektora energii czy suwerenność technologiczna, w której obszarze Europa ma wiele do zrobienia, by dogonić resztę świata. Chcemy przyjrzeć się, jaki klimat dla budowania konkurencyjności gospodarki panuje w Unii, a jaki w Polsce – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress, EEC).

Udział w wydarzeniu potwierdzili już m.in. europoseł Borys Budka, Jerzy Buzek, przewodniczący Rady EEC, Marzena Czarnecka, minister przemysłu, Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego czy Adam Szłapka, minister ds. UE. Zagraniczne rządy reprezentować będą m.in. Robert Habeck, minister gospodarki i klimatu Niemiec, Rt Hon Lord Hunt, minister stanu ds. bezpieczeństwa energetycznego i neutralności klimatycznej w Wielkiej Brytanii, Lukas Savickas, minister gospodarki i innowacji Litwy czy Lukáš Vlček, minister przemysłu i handlu Czech.

Kongres odbędzie się 23–25 kwietnia w Katowicach, jego organizatorem jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia. Rejestracja uczestników trwa do 22 kwietnia do godz. 15, na: eecpoland.eu.

