Spotkanie Duda-Zełenski. Politycy Konfederacji przynieśli klęcznik dla prezydenta RP

Jakub Banaś: Musimy dbać o interesy Polaków

Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie głos zabrał także Jakub Banaś, ubiegający się o mandat posła z drugiego miejsca na liście Konfederacji w okręgu nr 18 (Warszawa). Kandydat zaznaczył, że Konfederacja "zawsze wspierała Ukraińców w walce z Rosją", a przedstawiciele tej formacji są bardzo dumni z pomocy, jakiej ukraińskim uchodźcom udzielili Polacy. - Mamy też pewien respekt i szacunek w stosunku do tego, co robi państwo ukraińskie i Wołodymyr Zełenski, dlatego że on ewidentnie dba o interes Ukrainy, oligarchów ukraińskich, o ukraińskie interesy - mówił.

Jakub Banaś ocenił, że rząd PiS i prezydent Andrzej Duda nie dbają o interes Polski. - Mamy wrażenie, że PiS, pan prezydent, dopisuje kolejny rozdział do tej książki, do dziejów głupoty politycznej w Polsce ("Dzieje głupoty w Polsce" to książką Aleksandra Bocheńskiego - red.), która odznacza się ogromną naiwnością w stosunku do partnerów ze wszystkich stron, niezrozumieniem, że w polityce chodzi o grę interesów - mówił kandydat partii kierowanej przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

- Niestety Prawo i Sprawiedliwość - wbrew temu, co mówi - nie dba o interesy Polski i Polaków. Nie dba o interesy rolników, którzy produkują zboże, maliny, rzepak, spirytus w gorzelniach rolniczych, jajka. Dla PiS-u bowiem liczą się słowa, emocje, piękne zdjęcia z przytulonym Zełenskim i prezydentem Dudą. A gdzie interes polskich przedsiębiorców? Gdzie ochrona interesów polskich rolników, ich pracowników, ich rodzin? Tego nie ma. I to musimy zmienić. Dlatego idziemy po władzę, idziemy po to, żeby ten polski interes, interes konkretnych grup społecznych: przedsiębiorców, rolników, ich pracowników - chronić - deklarował Jakub Banaś.

"Niech ten klęcznik będzie przestrogą"

- Dzisiaj zaniesiemy prezydentowi ten klęcznik, bo on dobitnie pokazuje, poprzez pozycję ciała, jaki jest stosunek dzisiaj państwa polskiego, PiS-u, rządu, prezydenta w stosunku do prezydenta Ukrainy. Niech ten symbol, ten przedmiot będzie przestrogą dla wszystkich, że w polityce międzynarodowej liczą się twarde interesy i musimy dbać o te interesy, o interesy Polaków - mówił kandydat Konfederacji oceniając, że PiS i prezydent Duda o polskie interesy nie dbają.