Aleksandra K. Wiśniewska: Działaczka humanitarna, córka milionera na listach KO

Aleksandra K. Wiśniewska - córka znanego biznesmena

Aleksandra Wiśniewska jest także córką kontrowersyjnego polskiego biznesmena, Radosława Wiśniewskiego, założyciela spółki Redan, która odpowiada, m.in. za markę odzieżową Top Secret. Założył on także fundację „Happy Kids”, która prowadzi obecnie 17 rodzinnych domów dziecka. Jest także związany z branżą hotelarską i członkiem rady fundacji JiM zajmującej się pomocą dla osób ze spektrum autyzmu. W 2004 wg. tygodnika „Wprost” zajmował 51 miejsca liście najbogatszych Polaków. Kontrowersje wokół polskiego biznesmena pojawiły się w 2004 r., kiedy został oskarżony przez prokuraturę o wręczanie łapówek Straży Celnej o wartości kilkuset tysięcy złotych. Korzyści majątkowe miały zostać przyznane strażnikom celnym w zamian za odstępowanie od kontroli celnej, zwalnianie zajętego towaru oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów celnych. Biznesmen przyznał się do części zarzutów, min. wręczenia korzyści majątkowych w wysokości 37 tysięcy dolarów i 25 tysięcy złotych. – Kwoty te wręczałem na żądanie wysokiej rangi urzędnika celnego, który kierował wobec mojej rodziny groźby oraz podejmował działania, w celu paraliżowania działalności Redan SA, które zagrażały jej istnieniu – mogliśmy czytać w jego oświadczeniu.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: PiS stoi w miejscu, poparcie dla KO spadło. Konfederacja piąta Wybory parlamentarne zakończyłyby się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, a do Sejmu dostaliby się przedstawiciele pięciu ugrupowań - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu i Polsat News.

Jakie poglądy ma kandydatka KO? W jej wpisach na Twitterze podkreślana jest przede wszystkim walka o demokratyczne państwo prawa. – Nie zgadzam się na erozję naszych demokratycznych instytucji, prawa, sądów i mediów. Nie zgadzam się na niekompetencję, cynizm, i zło niszczące ludzi poprzez propagandę nienawiści, strachu i pogardy. To będą najważniejsze wybory od 1989 roku i nie możemy pozwolić by zwyciężył populizm i prawicowo-nacjonalistyczni demagodzy – stwierdza. Z uwagi na jej działalność humanitarną i rolę pełnioną w łódzkim magistracie można śmiało założyć, że będzie reprezentować wartości liberalne i pro-obywatelskie. Warto dodać, że prowadzi również kampanię społeczną w Łodzi „Odważysz się?”, która ma za zadanie promować udział w wyborach – akcja została objęta patronatem miasta Łodzi. Ponadto, w 2019 r. była członkiem sztabu wyborczego Janiny Ochojskiej, prezeski Polskiej Akcji Humanitarnej w czasie wyborów do europarlamentu.

Atak mediów publicznych

Część mediów publicznych zarzuca Wiśniewskiej, że zmyśliła swój życiorys, a miejsce na liście „kupił” jej bogaty ojciec. Według TVP Info i państwowego radia Łódź, wątpliwości ma wzbudzać bogaty życiorys kandydatki KO zamieszczony na Wikipedii. Dowodem na zmyślenie informacji mają być wpisy twórców stron na Wikipedii, które cytują przez media publiczne. – Ewidentne jest, że autor (całkiem możliwe, że jest nią sama zainteresowana lub ktoś bardzo blisko z nią związany np. członek jej sztabu wyborczego) przypisuje bohaterce artykułu zasługi, które w rzeczywistości są dziełem ogromnego zespołu ludzi. Bardzo szybko zweryfikowano, że większość informacji została opublikowana na podstawie wypowiedzi bohaterki biogramu bez jakichkolwiek źródeł weryfikowalnych. Wikipedyści wskazali, że większość źródeł stanowią tzw. źródła pierwotne. Są to wywiady z Aleksandrą Wiśniewską lub teksty bazujące na jej relacjach i wypowiedziach. Choć biogram zawierał dane dotyczące ogromu projektów Polskiej Akcji Humanitarnej, w których brała udział, a nawet za nie odpowiadała, to w całej domenie pah.org.pl, Aleksandrę Wiśniewską wymieniono zaledwie w dwóch miejscach i to bardzo oględnie – czytamy przytoczone wypowiedzi wikipedystów na stronie TVP Info.