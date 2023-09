Włodzimierz Czarzasty szczęśliwy, że Roman Giertych startuje z listy PO

Wiecie co to znaczy głosować na jedną partię, to znaczy że inne partie z tego bloku mogą nie wejść do Sejmu. Tego chcecie? Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy

- Nie usłyszycie ode mnie ani jednego złego słowa o opozycji. Jestem za współpracą z opozycją. Ale obserwujcie listy - zaapelował na koniec.



Donald Tusk ogłosił, że Giertych wystartuje z listy KO w Kielcach po ujawnieniu, że "jedynką" PiS w Kielcach będzie prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Tusk podkreślił, że z Kaczyńskim rywalizować będzie w Kielcach "były wicepremier w jego rządzie".



Włodzimierz Czarzasty ostrzega przed rządami "czarnych z brunatnymi"

Czarzasty "zwrócił się też do wszystkich tych, którzy mówią, że trzeba głosować na jedną partię".

- Chcę wam powiedzieć jedną rzecz: wiecie co to znaczy głosować na jedną partię, to znaczy że inne partie z tego bloku mogą nie wejść do Sejmu. Tego chcecie? Chcecie żeby rządził PiS? Chcecie żeby rządził PiS z Konfederacją? - pytał.



- W przyszłości Polską będzie rządziła Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Trzecia Droga. Jeśli któraś z tych partii nie wejdzie do Sejmu, PiS z Konfederacją będą rządzić. Czarne z brunatnym będą rządzić - dodał.