W 2016 roku Donald Trump pokonał w wyborach Hillary Clinton, mimo że kandydatka Demokratów – w skali całego kraju – zdobyła więcej głosów. Czy podobna sytuacja może mieć miejsce także w przypadku tych wyborów?

Oczywiście, że może tak być, takie sytuacje się już zdarzały. W 2000 roku była też sytuacja, kiedy nie bardzo było wiadomo – aż do stycznia następnego roku – kto wygrał wybory. Ta sytuacja jest możliwa zwłaszcza, że kandydaci są bardzo polaryzujący i ten podział społeczny jest wyraźny. Nawet jeśli jest to 47 proc. do 48 proc. czy 50 proc. do 51 proc., to jest to podział pół na pół. Tu może faktycznie być tak, że każdy głos się liczy.

Wyborcom nie zależy już na tym, kto przeprowadzi zmiany – im zależy na tym, żeby one w ogóle zostały przeprowadzone.

Są to jedne z najbliższych wyborów w historii, jeśli chodzi o różnicę między kandydatami. Dlaczego Kamala Harris i Donald Trump wywołują aż tak skrajne emocje i polaryzację w amerykańskim społeczeństwie?

Może to wynikać z tego, że trzeba mieć jakiś pomysł na Amerykę. Jest oczekiwanie, że coś powinno pójść do przodu. Harris w opinii Amerykanów – moim zdaniem – nie gwarantuje tej zmiany, dlatego trzeba wybrać kogoś, kto to zrobi. Bo jeżeli nie teraz, to „będziemy mieli kolejne cztery lata rządów Demokratów”. To jest tak, jak było z Hillary Clinton. Osiem lat Baracka Obamy, a potem cztery ewentualne lata Clinton. Czyli co, dwanaście lat mieli rządzić Demokraci? Amerykanie lubią zmiany, dlatego wybrano Trumpa. Potem Trump wybory przegrał, a teraz mamy cztery lata Bidena.

Biden wygrał, bo Amerykanie lubią zmiany czy dlatego, że nie odpowiadał im jednak kurs, który obrał Trump?

Prezydentura Trumpa nie była wcale tak źle oceniana – on przegrał wybory minimalnie, a jego radykalni zwolennicy do tej pory uważają, że je wygrał. To nie jest tak, że prezydentura Trumpa była źle oceniana – to jest ideologiczny podział, w którym różne rzeczy odgrywają rolę. Kluczem jest tu gospodarka, bo Amerykanie utożsamiają swój sukces z tym, że stać ich na więcej. Oni nie są w stanie wyobrazić sobie, że Kamala Harris się zmieni i nagle będzie robić coś innego, niż robiła administracja Bidena.

Podczas zorganizowanego przez telewizję CNN spotkania z niezdecydowanymi wyborcami w Pensylwanii wiceprezydent Kamala Harris została zapytana o to, czy – podobnie jak były podwładny Donalda Trumpa, czyli generał John Kelly – uważa byłego prezydenta za faszystę. Odpowiedziała, że tak. Strategia oparta na takich wypowiedziach pomaga kandydatce Demokratów?

To jest skrajność. Oczywiście, ze Trump faszystą nie jest i zarzucanie mu takich rzeczy jest ewidentnie – moim zdaniem – rozpaczliwą próbą przyklejenia mu łatki, która mogłaby go zdyskredytować. Zauważmy, że na Trumpa wylewa się wiadra pomyj, a do niego nic się nie przykleja. To jest rzecz zaskakująca – on był dyskredytowany przez Demokratów podczas prezydentury, a później ciągany po sądach, kiedy prezydentem już nie był. Teraz być może prezydentem zostanie i prawdopodobnie znów wylewać się będą na niego kubły nieczystości. Moim zdaniem taka strategia nie zadziała, dlatego, że oczekiwanie na zmianę w Ameryce jest tak duże, że wyborcom chyba już naprawdę nie zależy na tym, kto tę zmianę przeprowadzi. Oni chcą, żeby coś drgnęło – żeby zmieniła się gospodarka i żeby było poczucie większych zarobków. W USA jest bardzo duże niezadowolenie na tym tle – niestety duża część społeczeństwa amerykańskiego ma przekonanie i wrażenie, że pracuje coraz więcej, a wciąż zarabia tyle samo. To jest problem Kamali Harris – ona nie potrafi powiedzieć, co zrobić, żeby Amerykanie zaczęli zarabiać więcej. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę na mentalność Amerykanów, którzy mierzą postęp w sposób finansowy. W 1984 roku było takie hasło Ronalda Reagana: „Czy dzisiaj żyje się wam lepiej niż cztery lata temu?”. Trump użył tego hasła kilka dni temu podczas wiecu. A – nawiasem mówiąc – hasło „Make America Great Again” też jest reaganowskie. W USA jest duże oczekiwanie, żeby ktoś coś zmienił, a wyborcy nie widzą, że ta zmiana nastąpi w czasach Harris. Ona jest produktem Partii Demokratycznej i administracji Bidena. A obwinia się powszechnie tę administrację za sytuację typu „pracujemy dużo, mamy tyle samo” albo „nie czujemy, że mamy więcej, w związku z czym nie jesteśmy w stanie zmierzyć postępu i tego, że poprawiają nam się warunki materialne”. Strategia polegająca na wykorzystywaniu wobec Trumpa takich słów jak „faszysta” to desperackie kroki. One mają niby jakieś uzasadnienie – zamieszki w Charlottesville czy wyskoki skrajnych grup, które podpierały się autorytetem Trumpa. Na tej podstawie budowano przekonanie, że jest to faszystowski reżim. Ale moim zdaniem się to nie sprawdzi.