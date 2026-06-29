Kosiniak-Kamysz poinformował o tym w poniedziałek na platformie X. We wpisie podkreślił, że jest pewien, iż doświadczenie gen. Klisza zostanie dobrze wykorzystane do budowania siły Sojuszu i wzmacniania roli Polski w międzynarodowym środowisku wojskowym. „Powodzenia Panie Generale!” - napisał szef MON.

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Szef MON już na początku czerwca br. poinformował, że gen. Klisz, wówczas dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, trafi do dowództwa w Brunssum. Następnie 11 czerwca gen. Klisz oficjalnie przekazał obowiązki Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneuszowi Nowakowi.

Kim jest gen. Maciej Klisz?

Gen. Klisz był dowódcą ORSZ od października 2023 r. Wcześniej pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej; był zaangażowany w proces powstawania tej formacji. Przed służbą w WOT gen. Klisz był oficerem Wojsk Specjalnych, pełnił m.in. funkcję szefa sztabu 1. pułku specjalnego i szefa sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca; służył także w polskim kontyngencie w Afganistanie podczas misji szkoleniowej Resolute Support komponentu sił specjalnych NATO.