Generał Maciej Klisz
Kosiniak-Kamysz poinformował o tym w poniedziałek na platformie X. We wpisie podkreślił, że jest pewien, iż doświadczenie gen. Klisza zostanie dobrze wykorzystane do budowania siły Sojuszu i wzmacniania roli Polski w międzynarodowym środowisku wojskowym. „Powodzenia Panie Generale!” - napisał szef MON.
Szef MON już na początku czerwca br. poinformował, że gen. Klisz, wówczas dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, trafi do dowództwa w Brunssum. Następnie 11 czerwca gen. Klisz oficjalnie przekazał obowiązki Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneuszowi Nowakowi.
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Gen. Klisz był dowódcą ORSZ od października 2023 r. Wcześniej pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej; był zaangażowany w proces powstawania tej formacji. Przed służbą w WOT gen. Klisz był oficerem Wojsk Specjalnych, pełnił m.in. funkcję szefa sztabu 1. pułku specjalnego i szefa sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca; służył także w polskim kontyngencie w Afganistanie podczas misji szkoleniowej Resolute Support komponentu sił specjalnych NATO.
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