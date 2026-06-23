Wojskowe Schengen ma przyspieszyć przemieszczanie żołnierzy i sprzętu wojskowego przez granice państw Unii Europejskiej
Połączone komisje bezpieczeństwa i obrony oraz transportu Parlamentu Europejskiego mają dziś głosować nad pakietem przepisów nazywanym wojskowym Schengen. Jak informuje RMF24, jego celem jest umożliwienie szybkiego przemieszczania żołnierzy, pojazdów i sprzętu wojskowego w razie kryzysu lub zagrożenia. Podczas prac nad projektem zgłoszono ponad 1200 poprawek. Ostateczny kompromis poparły największe frakcje w Parlamencie Europejskim.
Czytaj więcej
Od środy odzyskanie prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu lub narkotyków będzie znacznie droższe. Opłata za obowiązkowy, dwudniowy kurs reedu...
Regulacje będą dotyczyć przede wszystkim uproszczenia procedur, cyfryzacji systemu, ochrony infrastruktury oraz rozwoju korytarzy transportowych we współpracy z NATO, Ukrainą i Mołdawią. Jedną ze zmian będzie skrócenie czasu wydawania zezwoleń dyplomatycznych na transport wojskowy do dwóch dni. Zezwolenia długoterminowe mają być zatwierdzane w ciągu miesiąca, zamiast dwóch miesięcy.
Elektroniczna obsługa wojskowych transportów transgranicznych ma zostać przeniesiona na bezpieczną platformę cyfrową. Europosłowie chcą, aby system działał już w 2028 r., czyli 2 lata wcześniej, niż zakładała Komisja Europejska.
Przepisy obejmą również zabezpieczenie dróg, mostów, portów, lotnisk, linii kolejowych i sieci cyfrowych, czyli strategicznych elementów infrastruktury. Mają być one lepiej chronione przed sabotażem, cyberatakami i zagrożeniami hybrydowymi. UE chce też ograniczyć korzystanie z technologii dostarczanych przez podmioty uznawane za ryzykowne, zwłaszcza pochodzące z państw trzecich, takich jak Chiny.
Czytaj więcej
Emeryci i renciści mogą wystąpić do ZUS o ponowne obliczenie wysokości swojego świadczenia. Po złożeniu wniosku i przeliczeniu ZUS sprawdzi, czy em...
Z perspektywy Polski bardzo ważne będą regulacje dotyczące strategicznych korytarzy mobilności wojskowej. Trzy z czterech będą bowiem przebiegać przez nasz kraj. Korytarze mają łączyć porty Morza Północnego i Bałtyku z państwami bałtyckimi i wschodnią granicą UE, w tym Ukrainą i Mołdawią. W efekcie Polska będzie mogła otrzymać dużą część środków z unijnego budżetu. Przepisy mogą wejść w życie w przyszłym roku, po zakończeniu negocjacji Parlamentu Europejskiego z Radą UE i Komisją Europejską.
Jak informuje RMF24, KE chce przeznaczyć 17,65 mld euro na mobilność wojskową w budżecie na lata 2028-2034. Pieniądze mają finansować modernizację infrastruktury cywilno-wojskowej oraz zwiększenie jej odporności na zagrożenia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas