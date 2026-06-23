Połączone komisje bezpieczeństwa i obrony oraz transportu Parlamentu Europejskiego mają dziś głosować nad pakietem przepisów nazywanym wojskowym Schengen. Jak informuje RMF24, jego celem jest umożliwienie szybkiego przemieszczania żołnierzy, pojazdów i sprzętu wojskowego w razie kryzysu lub zagrożenia. Podczas prac nad projektem zgłoszono ponad 1200 poprawek. Ostateczny kompromis poparły największe frakcje w Parlamencie Europejskim.

Reklama Reklama

Zezwolenia w dwa dni i cyfrowa platforma

Regulacje będą dotyczyć przede wszystkim uproszczenia procedur, cyfryzacji systemu, ochrony infrastruktury oraz rozwoju korytarzy transportowych we współpracy z NATO, Ukrainą i Mołdawią. Jedną ze zmian będzie skrócenie czasu wydawania zezwoleń dyplomatycznych na transport wojskowy do dwóch dni. Zezwolenia długoterminowe mają być zatwierdzane w ciągu miesiąca, zamiast dwóch miesięcy.

Elektroniczna obsługa wojskowych transportów transgranicznych ma zostać przeniesiona na bezpieczną platformę cyfrową. Europosłowie chcą, aby system działał już w 2028 r., czyli 2 lata wcześniej, niż zakładała Komisja Europejska.

Przepisy obejmą również zabezpieczenie dróg, mostów, portów, lotnisk, linii kolejowych i sieci cyfrowych, czyli strategicznych elementów infrastruktury. Mają być one lepiej chronione przed sabotażem, cyberatakami i zagrożeniami hybrydowymi. UE chce też ograniczyć korzystanie z technologii dostarczanych przez podmioty uznawane za ryzykowne, zwłaszcza pochodzące z państw trzecich, takich jak Chiny.

Polska na trasie trzech strategicznych korytarzy

Z perspektywy Polski bardzo ważne będą regulacje dotyczące strategicznych korytarzy mobilności wojskowej. Trzy z czterech będą bowiem przebiegać przez nasz kraj. Korytarze mają łączyć porty Morza Północnego i Bałtyku z państwami bałtyckimi i wschodnią granicą UE, w tym Ukrainą i Mołdawią. W efekcie Polska będzie mogła otrzymać dużą część środków z unijnego budżetu. Przepisy mogą wejść w życie w przyszłym roku, po zakończeniu negocjacji Parlamentu Europejskiego z Radą UE i Komisją Europejską.

Jak informuje RMF24, KE chce przeznaczyć 17,65 mld euro na mobilność wojskową w budżecie na lata 2028-2034. Pieniądze mają finansować modernizację infrastruktury cywilno-wojskowej oraz zwiększenie jej odporności na zagrożenia.