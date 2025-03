Gen. Polko był pytany o słowa obecnego szefa BBN gen. Dariusza Łukowskiego, który stwierdził, że Polska dysponuje zapasami amunicji, które wystarczyłyby na pięć dni walki. W tej samej rozmowie gen. Łukowski mówił, że polska armia byłaby dziś w stanie odpierać wrogą agresję na Polskę maksymalnie przez 14 dni.



Gen. Roman Polko: Polska deklarowała, że zbuduje fabryki amunicji, a nadal mamy manufakturę

- Szef BBN jest prawdomówny. Znam pana generała, to człowiek bezkompromisowy w kwestiach walki o to, by wojsko miało to, co się należy. Stąd lepiej teraz bić na alarm, nawet trochę przesadzić, niż udawać, że wszystko jest w porządku i doprowadzić do sytuacji, w której, gdy przyjdzie do realizacji planów obronnych, okaże się, że tego brakuje, tamtego brakuje – stwierdził były dowódca GROM.



- Polska deklarowała, że zbuduje fabryki amunicji, a nadal mamy manufakturę i partyjnych nominatów na stanowiskach szefów firm zbrojeniowych. Powinni być tam ludzie kompetentni – dodał gen. Polko.