W rozmowie z RMF FM gen. Dariusz Łukowski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zapytany został między innymi, czy po rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem widać pomysł na pokój w Ukrainie. - Na razie niestety nie - ocenił. - Wszyscy z dużym oczekiwaniem liczyliśmy na efekty rozmowy między prezydentem Trumpem a prezydentem Putinem. Skończyło się tym, czym się skończyło. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zadeklarowane przez Putina natychmiastowe wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną czy infrastrukturę krytyczną, po czym widzimy kolejny masowy atak na Ukrainę, już w tym elemencie ta wiarygodność runęła - dodał.

Gen. Dariusz Łukowski: Putin nieprzypadkowo wspomina o kolejnych warunkach potencjalnych rozmów ws. Ukrainy

Zdaniem szefa BBN, nastąpiło „odsłonięcie przez Putina swojej słabości”. - Ataki strony ukraińskiej na infrastrukturę w Rosji są coraz bardziej skuteczne, obejmują coraz większą część terytorium Rosji. Rozwój technologii po stronie ukraińskiej postępuje – zaznaczył gen. Łukowski. Jak dodał, „nieprzypadkowo Putin wspomina o kolejnych warunkach potencjalnych rozmów, mówiąc o wstrzymaniu wsparcia ze strony krajów zachodnich, w tym wywiadowczych”. - To jest zaporowy warunek z punktu widzenia Ukrainy, ale jest też trudny do zaakceptowania dla wszystkich krajów-partnerów europejskich, w tym Polski. To jest pierwszy postulat idący w kierunku redukcji potencjału sił zbrojnych Ukrainy – podkreślił generał w rozmowie z RMF FM.

Polska wyśle swoje wojsko na Ukrainę? „Absolutnie wykluczone”

Podczas rozmowy generał Łukowski zapytany został także o to, czy Polska może wysłać swoje wojsko na Ukrainę. - Dzisiaj mamy w tej sprawie jasne stanowisko, które prezentujemy również naszym partnerom w Europie i ono wskazuje wyraźnie na to, że nasza obecność fizyczna, wojskowa na Ukrainie na dzień dzisiejszy jest absolutnie wykluczona - powiedział szef BBN. - My w ogóle nie wiemy, jaka będzie konstrukcja potencjalnego pokoju, dlatego zawsze ten element trzeba przedstawiać w taki sposób. Zdecydowane stanowisko dzisiaj jest takie, że „nie” - dodał