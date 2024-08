Komentując działania Rosji, rzeczniczka NATO oceniła, że są one "nieodpowiedzialne i potencjalnie groźne". - Oczywiście takie protesty niczego nie wnoszą, absolutnie nie robią na Putinie żadnego wrażenia, a zatem bym z tą narracją dał sobie spokój, bo szkoda impulsów, które NATO próbuje przekazywać, ponieważ one raczej nie wywołują żadnego efektu, a pokazują raczej bezsilność polityczną NATO - powiedział generał.

Rosyjski dron bojowy wleciał nad Polskę? Gen. Waldemar Skrzypczak komentuje

- Wydaje się, że czas ku temu, aby NATO chociażby wobec tego, co się dzieje na Ukrainie, wobec tego, co się dzieje na terenie Polski, kiedy dochodzi do niekontrolowanego wlotu środków napadu powietrznego Rosji na terytorium NATO, żeby NATO, Polska podjęły takie działania polityczne, które będą dla Putina wyraźnym ostrzeżeniem, że jakiekolwiek naruszenie czyjejkolwiek przestrzeni powietrznej będzie miało swoje konsekwencje nie tylko polityczne, ale być może militarne - ocenił gen. Skrzypczak. - Ale ze strony NATO nie ma w stosunku do Putina żadnej odpowiedzi, żadnej groźby, w związku z tym on swoje cele, swoje metody stosuje i realizuje - dodał.

Waldemar Skrzypczak został też w Polsat News zapytany o wlot obiektu latającego nad Polskę i o to, dlaczego polskie dowództwo, jak mówił prowadzący, nie wyciągnęło wniosków z poprzednich incydentów tego typu. - To jest po raz kolejny tylko jeden środek, który wprowadza w trwogę cały system państwa, jeden środek - podkreślił były dowódca Wojsk Lądowych. Dodał, że jeżeli zidentyfikowanych zostałoby kilkanaście obiektów, "można by to traktować jako atak". - Ale jeden środek w tej chwili wprowadza w trwogę i mobilizację cały system państwa, zarówno polityczny, jak i obronny. Uważam, że jest to niepotrzebne - zaznaczył.

Gen. Waldemar Skrzypczak Władimir Putin osiąga swoje cele, nie ma wniosków

Zdaniem gen. Skrzypczaka, wloty obiektów powietrznych na terytorium Polski są zamierzone. - Jeszcze do niedawna uważałem, że one mają charakter przypadkowy, teraz twierdzę, że one są zamierzone i są wynikiem wojny psychologicznej, jaką Putin prowadzi przeciwko Europie, przeciwko Polsce - powiedział generał.